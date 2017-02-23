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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
В Москве, по адресу ул. Дубнинская д.30 к.1, заработал юбилейный, двухсотый клиентский центр «Почта Банка» в отделении Почты России.
В почтовых отделениях банк присутствует в двух форматах. Первый – это выделенные окна с сотрудниками банка. Второй формат предусматривает предоставление базового набора финансовых услуг сотрудником Почты России, прошедшим дополнительное обучение.
Согласно стратегии, «Почта Банк» делает ставку на развитие сети в небольших населенных пунктах и на удаленных территория России. Поэтому в 2016 году на долю городов-миллионников приходилось порядка 1% географии присутствия банка, а также около 12% его клиентской базы.
«Розничная сеть «Почта Банка» динамично развивается во всех регионах России, в том числе и в Москве. К концу года количество точек присутствия банка обоих форматов в столичных отделениях Почты России превысит 600 штук, более 350 из них будут оборудованы банкоматами. Клиентские центры в почтовых отделениях равномерно распределены по территории города, что обеспечивает жителям столицы удобство доступа к банковским услугам. Благодаря близости к дому, все больше пенсионеров оформляют заявления о переводе пенсии и переходят на обслуживание в наш банк», - отметил директор административного офиса «Москва» «Почта Банка» Роман Титов.
Не менее активно присутствие «Почта Банка» растет и в Московской области. К концу 2017 года его услугами можно будет воспользоваться в 800 отделениях Почты России, расположенных в 300 населенных пунктах Подмосковья.