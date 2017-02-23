В Москве открылся двухсотый клиентский центр «Почта Банка»

17 марта 2017 г.

В Москве, по адресу ул. Дубнинская д.30 к.1, заработал юбилейный, двухсотый клиентский центр «Почта Банка» в отделении Почты России.

В почтовых отделениях банк присутствует в двух форматах. Первый – это выделенные окна с сотрудниками банка. Второй формат предусматривает предоставление базового набора финансовых услуг сотрудником Почты России, прошедшим дополнительное обучение.

Согласно стратегии, «Почта Банк» делает ставку на развитие сети в небольших населенных пунктах и на удаленных территория России. Поэтому в 2016 году на долю городов-миллионников приходилось порядка 1% географии присутствия банка, а также около 12% его клиентской базы.

«Розничная сеть «Почта Банка» динамично развивается во всех регионах России, в том числе и в Москве. К концу года количество точек присутствия банка обоих форматов в столичных отделениях Почты России превысит 600 штук, более 350 из них будут оборудованы банкоматами. Клиентские центры в почтовых отделениях равномерно распределены по территории города, что обеспечивает жителям столицы удобство доступа к банковским услугам. Благодаря близости к дому, все больше пенсионеров оформляют заявления о переводе пенсии и переходят на обслуживание в наш банк», - отметил директор административного офиса «Москва» «Почта Банка» Роман Титов.

Не менее активно присутствие «Почта Банка» растет и в Московской области. К концу 2017 года его услугами можно будет воспользоваться в 800 отделениях Почты России, расположенных в 300 населенных пунктах Подмосковья.