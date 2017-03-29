В Москве построят 17 млн кв. м недвижимости, из них только в ЗАО – 7,47 млн кв. м

17 апреля 2017 г.

Специалисты Аналитического и консалтингового центра инвестиционно-риэлторской компании Est-a-Tet проанализировали площадки Москвы в «старых» границах, на которых в краткосрочной и среднесрочной перспективе запланирован выход новых проектов.

По результатам исследования были выделены ТОП-5 округов и ТОП-5 районов столицы по объему перспективного предложения на рынке недвижимости.

На первом месте среди округов в исследовании располагается ЗАО, в котором по примерным подсчетам ожидается выход проектов общей площадью более 7,47 млн кв. м. Среди крупных проектов на территории округа можно выделить участок между ул. Лобачевского, Мичуринским проспектом, рекой Раменкой и Киевским направлением МКЖД. Приблизительная площадь недвижимости, возводимой на этом участке – 930 тыс. кв. м. Также можно отметить крупную территорию на Бережковской набережной вл. 20 – общая площадь недвижимости в рамках участка застройки 900 тыс. кв. м.

Второе место занял ВАО, в котором по примерным подсчетам ожидается выход проектов общей площадью более 3,56 млн кв. м. Среди крупных перспективных проектов на территории округа можно выделить участок на месте бывшего завода «Красный Богатырь», где приблизительная площадь возводимой недвижимости может составить 500 тыс. кв. м, а также проект реорганизации промзоны «Колошино» - 427 тыс. кв. м возводимой недвижимости.

На третьем месте СВАО с показателем 3,25 млн кв. м недвижимости в среднесрочной и краткосрочной перспективе. Среди крупных проектов округа можно выделить реорганизацию промзоны «Бескудниково» с показателем 1,45 млн кв. м возводимой недвижимости, а также участок между Илимской улицей и Проектируемым проездом 4652 – общая площадь возводимой недвижимости 259 тыс. кв. м.

Четвертое место было отведено САО, в котором ожидается выход проектов площадью более 2,74 млн кв. м. Среди крупных перспективных объектов в округе можно выделить участок по адресу улица Адмирала Макарова вл. 2 общей возводимой площадью недвижимости 643 тыс. кв. м, а также площадку по адресу Стандартная улица вл. 6, на которой планируется возведение 600 тыс. кв. м недвижимости.

Замыкает ТОП-5 ЮАО с показателем 2 млн кв. м недвижимости в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Среди крупных площадок в данном округе можно выделить участок между Варшавским проездом и 2-м Котляковским переулком общей площадью 538,8 тыс. кв. м возводимой недвижимости и проект реорганизации промзоны «Каширское шоссе» - 200 тыс. кв. м.

Округ Примерный* объем перспективного предложения, млн кв. м. ЗАО 7,47 ВАО 3,56 СВАО 3,25 САО 2,74 ЮАО 2,00

«В краткосрочной и среднесрочной перспективе ожидается выход проектов общей площадью более 17 млн кв. м. Безусловно, что такой объем предложения будет выводится на рынок постепенно, – комментирует Юлия Сапор, руководитель Аналитического и консалтингового центра Est-a-Tet. – При этом в данное исследование не были включены такие крупные площадки как промзона «Зил» (ЖК ЗилАрт), промзона «Серп и Молот» (ЖК Символ) и другие крупные промзоны, на которых уже начался процесс реорганизации и в будущем ожидается выход в продажу новых очередей».

В распределении по районам лидирует Филевский парк, где объем перспективного жилья в краткосрочной и среднесрочной перспективе составляет 1,76 млн кв. м. Не сильно отстает район Отрадное с 1,67 млн кв. м, замыкает тройку районов-лидеров – Дорогомилово, здесь в ближайшее время планируется построить 1,59 млн кв. м.

Район Примерный* объем перспективного предложения, млн кв. м. Филевский парк 1,76 Отрадное 1,67 Дорогомилово 1,59 Раменки 1,48 Хорошево-Мневники 1,32

* Приведенные выше цифры отражают лишь примерный объем возможных проектов по информации из открытых источников и могут быть скорректированы при получении разрешительной документации.