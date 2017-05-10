В Москве появится инфраструктура для зарядки электрического автобуса

4 июня 2017 г.

В рамках Петербургского международного экономического форума компании «Сименс АГ» и ОАО «ВНИИР» (входит в группу компаний «АБС Электро») подписали соглашение о намерениях по совместной работе в проектах по созданию зарядной инфраструктуры для электробусов в России. Стороны договорились о проработке и адаптации инновационных технических решений по зарядной инфраструктуре для электробусов для применения в России. Свои подписи под документом поставили Президент ГК «АБС Электро» Ненад Попович и Главный исполнительный директор Департамента «Мобильность» «Сименс АГ» Йохен Айкхольт.

Партнеры намерены адаптировать и создать сверхбыстрые зарядные станции высокой мощности для электробусов. Инициатором проекта выступил Департамент транспорта Москвы, а также другие российские регионы, заинтересованные во внедрении новых технологий. Соответствующие инфраструктурные решения уже реализуются в столице, включая закупку электрических автобусов.

Президент ГК «АБС Электро» Ненад Попович сообщил, что «подписанное соглашение – это еще один уверенный шаг на совместном пути долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества ОАО «ВНИИР» и компании «Сименс АГ». Сегодняшнее подписание – это логичное продолжение начатого ранее сотрудничества между нашими компаниями. ОАО «ВНИИР» и «Сименс АГ» уже успешно работают по ряду направлений в электроэнергетике, в частности, по поставке систем РЗА, высоковольтного и другого оборудования, а также проектированию тяговых подстанций Московского метрополитена. Более того, «Сименс АГ» и ОАО «ВНИИР» имеют опыт совместной реализации проектов, выполненных в порядке импортозамещения, а именно, - локализация в России производства электротехнического оборудования для электрификации общественного транспорта».

Концерн «Сименс АГ» обладает мировым опытом разработки и производства различных типов электрооборудования для электрификации городского пассажирского транспорта, в частности, сверхбыстрых зарядных станций высокой мощности для электробусов. Время заряда транспорта в таких станциях составляет всего 4 - 10 минуты, а процесс осуществляется через автоматизированные пантографы (токосъемники).

«Мы видим большие перспективы в развитии электротранспорта и очень рады, что интерес к данной теме растет в России. Компания «Сименс» имеет большой международный опыт в области зарядных инфраструктурных решений для электробусов в Монреале, Стокгольме, Гамбурге, Вене и в других городах. Подписание данного соглашения станет хорошим стартом для «Сименс» и нашего российского партнера – компании ВНИИР- по реализации проекта в России, - отметил Йохен Айкхольт.