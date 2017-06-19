В Москве выбрали лучших водителей грузовиков и легковых автомобилей

9 августа 2017 г.

Компания Coca-Cola HBC Россия, которая ежедневно доставляет в торговые точки более 370 тысяч упаковок прохладительных напитков, нашла оригинальный способ повышения эффективности логистических процессов — корпоративный Чемпионат водительского мастерства.

Компания Coca-Cola HBC Россия, автопарк которой насчитывает более 4 тыс. транспортных средств, поддерживает высокую культуру безопасного вождения среди сотрудников, управляющих корпоративными транспортными средствами. Каждый год в компании организуют специальное мероприятие — Всероссийский корпоративный Чемпионат водительского мастерства среди работников служб доставки, операторов погрузчиков и торговых представителей. Практика соревнований не только способствует росту вовлеченности сотрудников и повышению престижа профессии водителя, но и снижает показатели аварийности.

В начале августа Чемпионат водительского мастерства прошел в Москве. В нем приняли участие водители грузовиков и легковых автомобилей. Чемпионат проходил в два основных этапа. Участники прошли тестирование на знание ПДД и продемонстрировали водительское мастерство на автодроме при выполнении упражнений. Для водителей погрузчиков одним из заданий было выстроить стройную конструкцию из фигурного поролона, а для водителей грузовиков продемонстрировать максимум профессиональных навыков и умений при управлении транспортным средством. Затраченное время и количество ошибок отмечалось профессиональным жюри во главе с Николаем Киселевым, менеджером по логистике филиала Coca-Cola HBC Россиия в Истре.

В конкурсе на номинацию «Водитель легкового автомобиля» выиграли Чернышев Сергей (первое место), Пискунов Илья (второе место) и Суслов Даниил (третье место). В номинации «Водитель грузового автомобиля» тройку победителей составили: Баракшаев Михаил (первое место), Ильин Владимир (второе место) и Асланов Заур (третье место). В номинации «Водитель магистрального грузовика» лидерами стали Журавлев Алексей, Самохин Михаил (второе место) и Клишин Александр (3 место). В номинации «Водитель погрузчика» выдающиеся результаты продемонстрировали Барубаев Бакыт (1 место), Усманов Мамур (2 место), Чилибий Анатолий (3 место).

Все победители регионального этапа уже готовятся побороться за призовые места в финале Всероссийского конкурса, который состоится 3 сентября в Москве.

«Благодаря проведению беспрецедентного по своему масштабу Чемпионата мы хотим привлечь внимание водителей к вопросам безопасности движения», — говорит директор по логистике и планированию Coca-Cola HBC Россия Андрей Павлович. — «Кроме того, мы стремимся поднять планку для каждого нашего водителя и отметить тех, кто владеет своей профессией на самом высоком уровне, чтобы они могли поделиться опытом с коллегами. Чем выше мастерство водителя, тем эффективнее он выполняет свою работу. Результат налицо: в 2016 году 98.2% заказов Coca-Cola HBC Россия были доставлены вовремя, в полном объеме и с правильно оформленными документами. А число аварий уменьшилось на 27% по сравнению с предыдущим годом, позволив значительно снизить затраты на страхование и восстановительный ремонт транспортных средств».

Автопарк Coca-Cola HBC Россия насчитывает 4120 транспортных средств, из них более 450 грузовиков для прямой доставки продукции в магазины и около 400 погрузчиков. Ежедневно каждый грузовик доставляет в среднем 663 упаковки напитков для 28 клиентов, среди которых супермаркеты, киоски, кафе, кинотеатры и другие торговые точки.