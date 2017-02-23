В Николаевском морском порту — новый начальник

10 марта 2017 г.

Начальником администрации Николаевского морского порта назначен Виктор Козонак, занимавший ранее должность заместителя ее руководителя.

Соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины (№ 21-О) был подписан 8 марта 2017 года.

«Прежде всего, меня как руководителя АМПУ интересует выполнение начальником порта плана капитальных инвестиций, финансовое оздоровление гавани и реальная работа по реализации инфраструктурных проектов. У Николаевского порта есть большой потенциал в качестве регионального зернового хаба, и задача его нового руководителя — так выстроить взаимодействие с инвесторами и портовыми операторами, чтобы от этого выигрывали и регион, и бюджет, и портовики»,— подчеркнул Райвис Вецкаганс, руководитель Администрации морских портов, комментируя назначение.

«Я благодарю профильное министерство и руководство АМПУ за доверие мне реформировать работу одного из крупнейших украинских портов. Не стану скрывать: изменения в администрации, стартовавшие в прошлом году, были непростыми. Однако, стоящие передо мной задачи по финансовой стабилизации предприятия, строительству новых инфраструктурных объектов, нормализации отношений со стивидорами, будут выполнены», — отметил Виктор Козонак.

Александр Демьяненко, предыдущий руководитель администрации Николаевского порта, освобожден с должности по собственному желанию так же 8 марта.

Николаевский порт занимает третье место по совокупному объёму перевалки среди всех портов Украины. Объём перевалки в порту в 2016 году составил 22 млн 424 тыс. тонн, что на 1% выше показателя 2015 года.