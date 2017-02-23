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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
Начальником администрации Николаевского морского порта назначен Виктор Козонак, занимавший ранее должность заместителя ее руководителя.
Соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины (№ 21-О) был подписан 8 марта 2017 года.
«Прежде всего, меня как руководителя АМПУ интересует выполнение начальником порта плана капитальных инвестиций, финансовое оздоровление гавани и реальная работа по реализации инфраструктурных проектов. У Николаевского порта есть большой потенциал в качестве регионального зернового хаба, и задача его нового руководителя — так выстроить взаимодействие с инвесторами и портовыми операторами, чтобы от этого выигрывали и регион, и бюджет, и портовики»,— подчеркнул Райвис Вецкаганс, руководитель Администрации морских портов, комментируя назначение.
«Я благодарю профильное министерство и руководство АМПУ за доверие мне реформировать работу одного из крупнейших украинских портов. Не стану скрывать: изменения в администрации, стартовавшие в прошлом году, были непростыми. Однако, стоящие передо мной задачи по финансовой стабилизации предприятия, строительству новых инфраструктурных объектов, нормализации отношений со стивидорами, будут выполнены», — отметил Виктор Козонак.
Александр Демьяненко, предыдущий руководитель администрации Николаевского порта, освобожден с должности по собственному желанию так же 8 марта.
Николаевский порт занимает третье место по совокупному объёму перевалки среди всех портов Украины. Объём перевалки в порту в 2016 году составил 22 млн 424 тыс. тонн, что на 1% выше показателя 2015 года.