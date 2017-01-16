С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
17 февраля Одесский порт с рабочим визитом посетили представители японских компанийPADECO Co., Ltd. – Юичири Мотомура и Pacific Consultants Co.,Ltd – Томо Иба.
Визит проходил в рамках проекта сбора информации о системе транспорта и логистики на юге Украины, запущенного Японским Международным Агентством по Сотрудничеству (JICA). Цель проекта - собрать данные об автодорогах и морских портах для возможного участия JICA в финансировании инфраструктурных объектов в Украине.
В администрации Одесского порта с гостями встретились и.о. первого заместителя начальника Одесского филиала ГП «АМПУ» Денис Карпов и главный инженер филиала Алексей Калюжный. В ходе беседы значительное внимание было уделено перспективным проектам развития производственной и транспортной инфраструктуры порта.
«Мы уже собрали информацию о проектах Одесского и других портов Украины, обобщили эти данные и определили приоритеты с точки зрения возможного кредитования японским правительством, - заявил по итогам встречи господин Юичири Мотомура. - Предварительный список наших приоритетов мы огласим 28 февраля и готовы обсудить его с украинскими специалистами. Наша цель - до конца мая окончательно согласовать данный список с украинской стороной. Поэтому мы сейчас встречаемся со специалистами в портах и спрашиваем их мнение».
Также для японских гостей была организована экскурсия по территории порта с посещением объектов инвестиционного развития.