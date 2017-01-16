В Одесском порту обсудили возможность кредитования от японского правительства

20 февраля 2017 г.

17 февраля Одесский порт с рабочим визитом посетили представители японских компанийPADECO Co., Ltd. – Юичири Мотомура и Pacific Consultants Co.,Ltd – Томо Иба.

Визит проходил в рамках проекта сбора информации о системе транспорта и логистики на юге Украины, запущенного Японским Международным Агентством по Сотрудничеству (JICA). Цель проекта - собрать данные об автодорогах и морских портах для возможного участия JICA в финансировании инфраструктурных объектов в Украине.

В администрации Одесского порта с гостями встретились и.о. первого заместителя начальника Одесского филиала ГП «АМПУ» Денис Карпов и главный инженер филиала Алексей Калюжный. В ходе беседы значительное внимание было уделено перспективным проектам развития производственной и транспортной инфраструктуры порта.

«Мы уже собрали информацию о проектах Одесского и других портов Украины, обобщили эти данные и определили приоритеты с точки зрения возможного кредитования японским правительством, - заявил по итогам встречи господин Юичири Мотомура. - Предварительный список наших приоритетов мы огласим 28 февраля и готовы обсудить его с украинскими специалистами. Наша цель - до конца мая окончательно согласовать данный список с украинской стороной. Поэтому мы сейчас встречаемся со специалистами в портах и спрашиваем их мнение».

Также для японских гостей была организована экскурсия по территории порта с посещением объектов инвестиционного развития.