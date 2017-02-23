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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
Администрация морских портов Украины (АМПУ) при поддержке Одесского городского головы объявляет открытый всеукраинский архитектурный конкурс по модернизации территории пассажирского комплекса Одесского морского порта.
«Наша задача - придать морским воротам города законченный вид, превратить пассажирский комплекс в популярную и современную туристическую локацию, куда будет приятно прийти как туристам, так и самим одесситам. Мы приглашаем неравнодушных архитекторов со всей Украины, независимо от возраста и опыта, внести свою лепту в облик Одессы завтрашнего дня», - отметил руководитель Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс.
В конкурсе могут принять участие как юридические (архитектурные и дизайн-студии, строительные компании и др.), так и физические лица, достигшие 18 лет (архитекторы, градостроители, дизайнеры, студенты профильных вузов и др.), которые проживают в Украине.
Победителем конкурса станет автор лучшего проекта открытой территории пассажирского комплекса по результатам голосования жюри.
Учитывая, что морской вокзал находится в исторической части города, и является визитной карточкой Одессы, перед участниками конкурса поставлена задача предложить оригинальное концептуальное и современное решение создания нового социально-культурного пространства для одесситов и туристов.
Регистрация конкурсантов открыта с 13 марта по 28 апреля 2017 года.
С детальными условиями конкурса можно ознакомиться на сайтах Администрации морских портов Украины и Одесского городского совета.