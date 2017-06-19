В парке «Остров Мечты» будет собственный экскурсионный автопоезд

8 августа 2017 г.

В ландшафтном парке первого в России городского курорта «Остров Мечты» появятся бесплатные экскурсионные автопоезда. Гости «Острова Мечты» смогут насладиться комфортным мини-путешествием на автопоезде по одному из самых красивых и больших уникальных ландшафтных парков столицы.

Площадь ландшафтного парка «Острова Мечты» позволяет спроектировать специальный маршрут движения автопоезда общей протяженностью 3 километра. Прогулочные мини-поезда пользуются большой популярностью во многих зарубежных парках отдыха, особенно с большой территорией. В парке «Остров Мечты» они будут выполнять транспортную для пожилых людей, маломобильных граждан и детей, развлекательную функцию для всех групп населения, прогулка по большой территории парка станет увлекательной и разнообразной. Планируется, что пассажиры смогут выйти на специально оборудованных остановках. Поезда будут ходить регулярно без выходных в течении всего дня, скорость их движения не будет превышать 20 км/час, что делает их абсолютно безопасными для остальных отдыхающих парка.

Всего в парке планируется запустить два экскурсионных автопоезда по специальной выделенной полосе – на данный момент для проекта выбирается производитель, который будет отвечать всем требованиям, включая безопасность и экологичность. Тематический поезд станет еще одной достопримечательностью парка «Остров Мечты» – это будет современный и комфортабельный способ передвижения по одному из самых красивых и живописных ландшафтных парков в мире.

Концепция ландшафтного парка «Острова Мечты» разрабатывалась ведущими специалистами, имеющими большой опыт в создании парков и городских пространств, – итальянским бюро LAND Milano (проектировщики знаменитых зеленых башен «Вертикальный лес» (Bosco Verticale)) и российской компанией Arteza (участвовали в локализации проекта парка «Зарядье»). Ключевыми задачами при разработке плана парка, включая дендрологический план, стали: сохранение существующих зеленых насаждений, формирование ландшафта, рекультивация почвы, высадка новых деревьев с учетом климатических условий, специфики местности и их эстетической ценности.

На 32 гектарах в «Острове Мечты» разместятся не только природный парк, но и спортивные, детские площадки, специальные дорожки как для пеших, так и для велосипедных прогулок. Протяженность дорожно-тропиночной сети составит около 10 километров. Гости парка смогут отдохнуть в открытом кинотеатре, прослушать концерты и лекции в амфитеатре и прогуляться вдоль сети фонтанов парка и искусственного водоема.

Амиран Муцоев, член совета директоров ГК «РЕГИОНЫ»: «Площадь ландшафтного парка достаточно большая, поэтому мы решили, что появление миниатюрного экскурсионного автопоезда – это идеальное решение для гостей, которые захотят насладиться всеми видами во время небольшой поездки. Наш экскурсионный поезд рассчитан на всех посетителей – такая поездка станет увлекательным путешествием для всех гостей парка, тем более, что она абсолютно бесплатна. Парк будет создан таким образом, чтобы всем было комфортно и интересно – можно будет заниматься спортом, прогуливаться кататься на гироскутерах, велосипедах. Все виды транспорта будут экологичными».