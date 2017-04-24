Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
В связи с традиционно повышенным спросом на перевозки в майские праздники АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») с 27 апреля по 10 мая 2017 года назначило 271 дополнительный рейс поездов дальнего следования. В результате перевезено свыше 3,2 млн пассажиров, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.
Дополнительные поезда курсировали по наиболее популярным маршрутам из Москвы в Санкт-Петербург, Кострому, Казань, Чебоксары, Саранск, Белгород, Пензу, Тамбов, Саратов; из Санкт-Петербурга – в Великие Луки, Киров, Волгоград, Ижевск, Орел, Брянск, Ярославль и другие города. В направлении курортов Северного Кавказа было назначено 29 рейсов.
Наиболее интенсивный пассажиропоток наблюдался 28 апреля и 5 мая, когда из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы в поездах формирования АО «ФПК» были отправлены 341 тысяча и 320 тысяч пассажиров соответственно. «Пик» обратного выезда из регионов в эти города пришелся на 9 мая (281 тысяча пассажиров).