В период майских праздников поездами дальнего следования перевезено более 3,2 млн пассажиров

11 мая 2017 г.

В связи с традиционно повышенным спросом на перевозки в майские праздники АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») с 27 апреля по 10 мая 2017 года назначило 271 дополнительный рейс поездов дальнего следования. В результате перевезено свыше 3,2 млн пассажиров, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.

Дополнительные поезда курсировали по наиболее популярным маршрутам из Москвы в Санкт-Петербург, Кострому, Казань, Чебоксары, Саранск, Белгород, Пензу, Тамбов, Саратов; из Санкт-Петербурга – в Великие Луки, Киров, Волгоград, Ижевск, Орел, Брянск, Ярославль и другие города. В направлении курортов Северного Кавказа было назначено 29 рейсов.

Наиболее интенсивный пассажиропоток наблюдался 28 апреля и 5 мая, когда из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы в поездах формирования АО «ФПК» были отправлены 341 тысяча и 320 тысяч пассажиров соответственно. «Пик» обратного выезда из регионов в эти города пришелся на 9 мая (281 тысяча пассажиров).