В первом полугодии 2017 года в России доля иностранных инвестиций в недвижимость выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года

8 августа 2017 г.

- Ставки капитализации во всех сегментах коммерческой недвижимости снизились впервые с 2014 г. -

- Объем инвестиций в 2017 году может превзойти результат 2016 года и составить около 5 млрд долл. -

По данным нового исследования CBRE, ведущей международной консалтинговой компании в области недвижимости, в 1 полугодии 2017 года в России доля иностранных инвестиций выросла до 34% по сравнению с 4,6% в 1 полугодии 2016 года. При этом, доля азиатских компаний составила 11% в структуре всего объема инвестиций, что стало максимальным показателем на рынке инвестиций в недвижимость России.

В 1 полугодии 2017 года в объекты недвижимости в России было инвестировано 1,6 млрд. долл, что на 36% ниже значения аналогичного периода прошлого года (2,5 млрд. долл) и на 15% превосходит объем инвестированных средств за первые шесть месяцев 2015 года (1,4 млрд. долл). При этом, без учета крупнейшей сделки 2016 года по приобретению здания в ММДЦ «Москва-Сити» государственной компанией, которая прошла в 1 кв. года и сформировала 40% объема инвестиций за первое полугодие, показатель первых 6 месяцев 2017 года превзошел бы на 6% значение этого же периода прошлого года.

Во II квартале 2017 года офисный и торговый сегменты недвижимости были наиболее популярными у инвесторов. На них пришлось 34% и 32% соответственно. Сегмент торговой недвижимости значительно увеличил долю в структуре инвестиций. Ключевыми сделками этого периода стали продажи БЦ «Воздвиженка Центр» и «Легион II», а также торговых центров «Лето» и «Горбушкин Двор». Сегмент торговой недвижимости значительно увеличил долю в структуре инвестиций 1 полугодия 2017 года, увеличившись на 30 п.п. по сравнению со значением первой половины прошлого года (2,5%) и на 15 п.п. по сравнению со значением за весь 2016 год.

Средний размер сделки снизился на 36% в 1 полугодии 2017 и составил 38 млн долл. против 60 млн долл. в 1 полугодии 2016.

Политика Банка России, направленная на снижение ключевой ставки (за 1 полугодие 2017 года ставка изменилась с 10% до 9%) уже оказала влияние на сокращение стоимости заемного финансирования. На этом фоне компрессия ставок капитализации на рынке недвижимости до конца года стала более вероятной. В 1 полугодии динамика ставок капитализации имела незначительную понижательную динамику, их уровень установились на следующих значениях: офисы – 9,75%, торговая недвижимость – 10%, складская недвижимость – 12,5%.

По итогам 2017 года на фоне стабильности уровня рубля и цен на нефть, а также выхода экономики из рецессии объем инвестиций может превзойти результат 2016 года и составить около 5 млрд долларов США.

Ирина Ушакова, старший директор, руководитель отдела рынков капитала и инвестиций CBRE в России, сказала:

«Важнейшим событием 1 полугодия 2017 года стало снижение ставки капитализации во всех сегментах коммерческой недвижимости, которое мы отметили впервые с 2014 г. Мы ожидаем, что данная компрессия станет позитивным сигналом для инвесторов и до конца года потенциальный интерес покупателей конвертируется в сделки. Так, в первой половине этого года были закрыты крупные сделки с участием иностранного капитала, а дальнейшая стабилизация рынка позволит как минимум сохранить долю иностранных инвестиций в общем объеме сделок».