В Петербурге состоится VII Международный форум «Безопасность на транспорте»

10 февраля 2017 г.

6-7 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге состоится VII Международный форум «Безопасность на транспорте». Организатор мероприятия - АНО «Безопасность на транспорте», председателем Общественного совета которого является заместитель председателя комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Основная цель форума – выработка предложений по совершенствованию законодательства и государственной политики в сфере обеспечения транспортной безопасности.

В связи с ростом террористической активности в мире и уязвимости транспорта для атак террористов особое внимание в работе форума будет уделено защите объектов транспортной инфраструктуры. В круг обсуждаемых вопросов по борьбе с терроризмом войдут государственная политика, законодательное регулирование и международное сотрудничество. В повестке форума¬ - актуальные темы обеспечения безопасности транспортного пространства ЕАЭС и подготовки транспортной отрасли к проведению международных спортивных мероприятий Кубка Конфедераций 2017 и Чемпионата мира по футболу 2018.

Отдельный блок деловой программы форума посвящен технологическому обновлению отрасли, модернизации транспортных средств и инфраструктуры. Участники дискуссии обсудят нововведения в нормативно-правовом регулировании в сфере технологической безопасности и начало реализации приоритетного проекта РФ «Безопасные и качественные дороги». Среди особенных тем программы – информационные технологии в области транспортной безопасности и беспилотные системы. По мнению ряда экспертов, они являются будущим грузовых перевозок. Впервые в истории форума беспилотникам будет посвящена отдельная рабочая секция.

На выставке 6-7 апреля будут представлены новейшие образцы оборудования и технических средств, проекты по формированию безопасной транспортной среды в городах.

На форум приглашено более 400 делегатов из 40 регионов России. Среди участников – представители федеральных министерств и ведомств, органов власти субъектов РФ, госкорпораций, системообразующих компаний, общественных организаций, институтов науки и образования, ведущих СМИ.

Форум пройдет при поддержке более чем 20 федеральных органов власти, включая обе палаты Федерального Собрания РФ, Министерство транспорта РФ, Министерство внутренних дел РФ, Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральную службу безопасности РФ.

Мероприятие состоится на конгрессно-выставочной площадке бизнес-отеля Crowne Plaza St.Petersburg Airport. Оператор форума – компания Conference Point.