Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Воспользоваться услугами поездов «Сапсан» для деловых и развлекательных поездок из Москвы в Санкт-Петербург и в обратном направлении 30 июня 2017 года предпочли 18579 пассажиров. Эти цифры - максимальные показатели за всю историю скоростного движения в России.
Напомним, что первый в этом году рекорд по перевезенным пассажирам, «Сапсаны» установили 9 июня, доставив до пунктов назначения 18190 пассажиров. На следующий день – 10 июня был установлен еще более весомый результат - 18367 пассажиров, перевезенных за сутки.
Заполняемость ряда поездов, при этом, приближается к 100%.
Спрос на перевозку пассажиров высокоскоростными поездами «Сапсан» постоянно растет. Для удовлетворения повышенного спроса на перевозку, ОАО «РЖД» увеличивает количество рейсов поездов «Сапсан», назначая до 15 пар поездов в сутки, в том числе три пары – сдвоенными составами (20 вагонов).
Подробную информацию о графике движения и о новых тарифах на поезда «Сапсан» можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по телефону: 8 800-77-50-000.