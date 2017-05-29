В последний день июня высокоскоростные поезда «Сапсан» установили новый рекорд по перевезенным пассажирам

3 июля 2017 г.

Воспользоваться услугами поездов «Сапсан» для деловых и развлекательных поездок из Москвы в Санкт-Петербург и в обратном направлении 30 июня 2017 года предпочли 18579 пассажиров. Эти цифры - максимальные показатели за всю историю скоростного движения в России.

Напомним, что первый в этом году рекорд по перевезенным пассажирам, «Сапсаны» установили 9 июня, доставив до пунктов назначения 18190 пассажиров. На следующий день – 10 июня был установлен еще более весомый результат - 18367 пассажиров, перевезенных за сутки.

Заполняемость ряда поездов, при этом, приближается к 100%.

Спрос на перевозку пассажиров высокоскоростными поездами «Сапсан» постоянно растет. Для удовлетворения повышенного спроса на перевозку, ОАО «РЖД» увеличивает количество рейсов поездов «Сапсан», назначая до 15 пар поездов в сутки, в том числе три пары – сдвоенными составами (20 вагонов).

Подробную информацию о графике движения и о новых тарифах на поезда «Сапсан» можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по телефону: 8 800-77-50-000.