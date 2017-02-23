Вы ещё можете успеть подать материалы для публикации и разместить рекламные модули в спецвыпуске!
Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
В Ренийском морском порту планируется строительство комплекса по перевалке и переработке органической продукции. Инвестиционный проект был утвержден во время очередного заседания Совета порта.
Проект реализует компания ООО «Био-Лайн-Рени» в рамках закона о специальной экономической зоне (СЭЗ) «Рени», он предусматривает создание в порту высокотехнологичного инфраструктурного комплекса по перевалке и переработке органического зерна. Технология комплекса будет соответствовать стандартам и правилам Европейского института органического хозяйства (FIBL).
В Ренийском порту уточнили, что проект обеспечит новый грузовой поток объемом до 120 000 тонн в год. Планируемое увеличение судозаходов в порт составит, по предварительным оценкам, 80 - 90 судов, а ожидаемый объем частных инвестиций - 1,6 млн долларов США.
Кроме того, в результате реализации проекта будет создано 30 рабочих мест, дополнительные налоговые поступления планируются в объеме 762 тыс. грн. Уже через два года с начала работы годовые бюджетные отчисления будут составлять дополнительно 3 - 3,5 млн грн.
Ранее руководитель ГП «АМПУ» Райвис Вецкаганс подчеркивал, что практика работы специальных экономических зон широко применяется по всему миру и даёт хорошие результаты при реализации инвестиционных проектов и решении сложных вопросов распоряжения имуществом, землей и другими государственными фондами.
«И в Украине, как мы видим, тоже есть позитивный опыт применения такого подхода. Мы должны его детально проанализировать, изучить целесообразность его использования и в других регионах, тем более, что возможность такой практики заложена в законе о морских портах Украины», - отмечал руководитель АМПУ.