В Ренийском порту построят комплекс по переработке органической продукции

3 марта 2017 г.

В Ренийском морском порту планируется строительство комплекса по перевалке и переработке органической продукции. Инвестиционный проект был утвержден во время очередного заседания Совета порта.

Проект реализует компания ООО «Био-Лайн-Рени» в рамках закона о специальной экономической зоне (СЭЗ) «Рени», он предусматривает создание в порту высокотехнологичного инфраструктурного комплекса по перевалке и переработке органического зерна. Технология комплекса будет соответствовать стандартам и правилам Европейского института органического хозяйства (FIBL).

В Ренийском порту уточнили, что проект обеспечит новый грузовой поток объемом до 120 000 тонн в год. Планируемое увеличение судозаходов в порт составит, по предварительным оценкам, 80 - 90 судов, а ожидаемый объем частных инвестиций - 1,6 млн долларов США.

Кроме того, в результате реализации проекта будет создано 30 рабочих мест, дополнительные налоговые поступления планируются в объеме 762 тыс. грн. Уже через два года с начала работы годовые бюджетные отчисления будут составлять дополнительно 3 - 3,5 млн грн.

Ранее руководитель ГП «АМПУ» Райвис Вецкаганс подчеркивал, что практика работы специальных экономических зон широко применяется по всему миру и даёт хорошие результаты при реализации инвестиционных проектов и решении сложных вопросов распоряжения имуществом, землей и другими государственными фондами.

«И в Украине, как мы видим, тоже есть позитивный опыт применения такого подхода. Мы должны его детально проанализировать, изучить целесообразность его использования и в других регионах, тем более, что возможность такой практики заложена в законе о морских портах Украины», - отмечал руководитель АМПУ.