Журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие в XX Московском международном логистическом форуме - ММЛФ-2017. Директор издательства и «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова выступила на 14-й Международной конференции «Логистика и управление цепями поставок», прошедшей в рамках XX Московского международного логистического форума 16 февраля 2017 г. в Москве.
С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Старший вице-президент, главный инженер ОАО «РЖД» Валентин Гапанович провел в Самаре совещание по вопросам серийного производства газотурбинных локомотивов. Совещание проводилось на базе ПАО «Кузнецов», где был сконструирован двигатель для газотурбовозов.
Подконтрольная эксплуатация магистрального газотурбовоза ГТ1h-002, была признана успешной. По словам Валентина Гапановича, стоимость жизненного цикла газотурбовоза на 15% ниже, чем у электровоза, а сервисное обслуживание силового блока – как минимум на треть меньше, чем у дизельных двигателей.
Вице-президент ОАО «РЖД» Валентин Гапанович подвел итог проведенной работы: «Газотурбинные локомотивы – первые в России и в мире, аналога им пока нет. Сейчас мы можем с полной уверенностью сказать, что газотурбовоз как проект состоялся. Наступает этап его внедрения в жизнь. Ключевым вопросом становится строительство газозаправочных станций. Летом 2016 года ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром» утвердили программу по развитию заправочной сети сжиженным природным газом. Железную дорогу ждет новый локомотив, а отечественное транспортное машиностроение – серьезное продвижение вперед. Локомотив нового типа практически полностью собран из отечественных комплектующих, доля импортных запчастей не превышает 3%».