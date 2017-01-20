В Самаре обсудили серийное производство газотурбовозов

22 февраля 2017 г.

Старший вице-президент, главный инженер ОАО «РЖД» Валентин Гапанович провел в Самаре совещание по вопросам серийного производства газотурбинных локомотивов. Совещание проводилось на базе ПАО «Кузнецов», где был сконструирован двигатель для газотурбовозов.

Подконтрольная эксплуатация магистрального газотурбовоза ГТ1h-002, была признана успешной. По словам Валентина Гапановича, стоимость жизненного цикла газотурбовоза на 15% ниже, чем у электровоза, а сервисное обслуживание силового блока – как минимум на треть меньше, чем у дизельных двигателей.

Вице-президент ОАО «РЖД» Валентин Гапанович подвел итог проведенной работы: «Газотурбинные локомотивы – первые в России и в мире, аналога им пока нет. Сейчас мы можем с полной уверенностью сказать, что газотурбовоз как проект состоялся. Наступает этап его внедрения в жизнь. Ключевым вопросом становится строительство газозаправочных станций. Летом 2016 года ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром» утвердили программу по развитию заправочной сети сжиженным природным газом. Железную дорогу ждет новый локомотив, а отечественное транспортное машиностроение – серьезное продвижение вперед. Локомотив нового типа практически полностью собран из отечественных комплектующих, доля импортных запчастей не превышает 3%».