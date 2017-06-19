В Санкт-Петербурге выбрали лучших водителей грузовиков и легковых автомобилей

3 августа 2017 г.

Компания Coca-Cola HBC Россия, которая ежедневно доставляет в торговые точки более 370 тысяч упаковок прохладительных напитков, нашла оригинальный способ повышения эффективности логистических процессов — корпоративный чемпионат водительского мастерства.

Компания Coca-Cola HBC Россия, автопарк которой насчитывает более 4 тыс. транспортных средств, поддерживает высокую культуру безопасного вождения среди сотрудников, управляющих корпоративными транспортными средствами. Каждый год в компании организуют специальное мероприятие — Всероссийский корпоративный чемпионат водительского мастерства среди работников служб доставки, операторов погрузчиков и торговых представителей. Практика соревнований не только способствует росту вовлеченности сотрудников и повышению престижа профессии водителя, но и снижает показатели аварийности.

В конце июля конкурс водительского мастерства прошел в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие водители грузовиков и легковых автомобилей. Конкурс проходил в 2 этапа. Участники прошли тестирование на знание ПДД и продемонстрировали водительское мастерство на автодроме при выполнении упражнений. Затраченное время и количество ошибок были критериями успешного прохождения конкурса.

В конкурсе среди водителей легковых автомобилей лучшие результаты показали Сергей Патрушев (первое место), Антон Санталов (второе место) и Андрей Демидов (третье место). По результатам конкурса среди водителей грузовиков тройку победителей составляют Денис Карпов (первое место), Сергей Морев (второе место) и Дмитрий Им (третье место). Победители регионального этапа отправятся на всероссийский финал в Москву, который состоится 3 сентября.

«Благодаря проведению беспрецедентного по своему масштабу чемпионата мы хотим привлечь внимание водителей к вопросам безопасности движения», — говорит директор по логистике и планированию Coca-Cola HBC Россия Андрей Павлович. — Кроме того, мы стремимся поднять планку для каждого нашего водителя и отметить тех, кто владеет своей профессией на самом высоком уровне, чтобы они могли поделиться опытом с коллегами. Чем выше мастерство водителя, тем эффективнее он выполняет свою работу. Результат налицо: в 2016 году 98.2% заказов Coca-Cola HBC Россия были доставлены вовремя, в полном объеме и с правильно оформленными документами. А число аварий уменьшилось на 27% по сравнению с предыдущим годом, позволив значительно снизить затраты на страхование и восстановительный ремонт транспортных средств».

Автопарк Coca-Cola HBC Россия насчитывает 4120 транспортных средств, из них более 450 грузовиков для прямой доставки продукции в магазины и около 400 погрузчиков. Ежедневно каждый грузовик доставляет в среднем 663 упаковки напитков для 28 клиентов, среди которых супермаркеты, киоски, кафе, кинотеатры и другие торговые точки.