В Санкт-Петербурге задержана группа мошенников, инсценировавших ДТП на миллионы рублей

30 июня 2017 г.

Санкт-Петербург

29 июня в Санкт-Петербурге были арестованы участники организованной преступной группы из действующих и бывших военнослужащих, которая работала по мошеннической схеме с полисами ОСАГО. Группа поставила на поток инсценировку ДТП для последующего получения страховых выплат. Общий размер ущерба, нанесенного четырем страховым компаниям, среди которых и «АльфаСтрахование», составил около 7,5 млн руб. Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество в особо крупных размерах» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Инициатором возбуждения уголовного дела стала служба безопасности «АльфаСтрахование». Сотрудники страховой компании оперативно выявили признаки мошенничества в серии страховых случаев, провели работу по определению участников группы и собрали достаточную информационную базу для передачи материалов в полицию: в заявлении были указаны участники инсценированных ДТП, в том числе военнослужащие. На данный момент несколько организаторов группы арестованы. Фактически в инсценированных ДТП были задействованы несколько десятков человек.

В текущей ситуации роста количества заявлений на получение незаконных выплат по ОСАГО страховщики усиливают штаты СЭБ и постоянно совершенствуют механизмы борьбы с мошенниками. Это позволяет эффективно выявлять заявления с признаками мошенничества, проводить ведомственные проверки, опираясь на различные аналитические данные, и предоставлять информацию в правоохранительные органы.

«Мы оперативно реагируем на угрозы со стороны мошенников и проводим активную работу по взаимодействию с правоохранительными органами. В последнее время наблюдается увеличение количества обращений за выплатой по фальшивым ДТП – по данным нашего аналитического центра, ежегодный рост составляет 20%. Обновленные лимиты покрытия, низкая стоимость полиса и простота оформления убытка делают ОСАГО все более привлекательным видом страхования для мошенников. Мы, безусловно, реагируем на эту тенденцию и активизируем свою работу для предотвращения преступной деятельности», — говорит Виталий Батов, директор Санкт-Петербургского филиала «АльфаСтрахование».