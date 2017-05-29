Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Санкт-Петербург
29 июня в Санкт-Петербурге были арестованы участники организованной преступной группы из действующих и бывших военнослужащих, которая работала по мошеннической схеме с полисами ОСАГО. Группа поставила на поток инсценировку ДТП для последующего получения страховых выплат. Общий размер ущерба, нанесенного четырем страховым компаниям, среди которых и «АльфаСтрахование», составил около 7,5 млн руб. Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество в особо крупных размерах» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Инициатором возбуждения уголовного дела стала служба безопасности «АльфаСтрахование». Сотрудники страховой компании оперативно выявили признаки мошенничества в серии страховых случаев, провели работу по определению участников группы и собрали достаточную информационную базу для передачи материалов в полицию: в заявлении были указаны участники инсценированных ДТП, в том числе военнослужащие. На данный момент несколько организаторов группы арестованы. Фактически в инсценированных ДТП были задействованы несколько десятков человек.
В текущей ситуации роста количества заявлений на получение незаконных выплат по ОСАГО страховщики усиливают штаты СЭБ и постоянно совершенствуют механизмы борьбы с мошенниками. Это позволяет эффективно выявлять заявления с признаками мошенничества, проводить ведомственные проверки, опираясь на различные аналитические данные, и предоставлять информацию в правоохранительные органы.
«Мы оперативно реагируем на угрозы со стороны мошенников и проводим активную работу по взаимодействию с правоохранительными органами. В последнее время наблюдается увеличение количества обращений за выплатой по фальшивым ДТП – по данным нашего аналитического центра, ежегодный рост составляет 20%. Обновленные лимиты покрытия, низкая стоимость полиса и простота оформления убытка делают ОСАГО все более привлекательным видом страхования для мошенников. Мы, безусловно, реагируем на эту тенденцию и активизируем свою работу для предотвращения преступной деятельности», — говорит Виталий Батов, директор Санкт-Петербургского филиала «АльфаСтрахование».