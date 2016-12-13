В Саранске сотрудник «Деловых Линий» предотвратил отправку огнестрельного оружия в посылке

22 декабря 2016 г.

Сотрудники ГК «Деловые Линии» пресекли попытку отправить оружие в другой город.

16 декабря 2016 г. сотрудник склада в городе Саранске, действуя по инструкции, попросил клиента открыть коробку, чтобы осуществить осмотр во исполнение требований законодательства. При осмотре в посылке был обнаружен автомат Калашникова. Груз к перевозке принят не был, а на склад администрация терминала вызвала полицию. Дальнейшие разбирательства проводились сотрудниками МВД.

Предварительный осмотр груза транспортными компаниями осуществляется с 20 июля 2016 года. Такой порядок приемки введен в соответствии с положениями законодательства РФ о противодействии терроризму (т.н. «пакет Яровой»).

Соблюдение закона контролирует Федеральная служба безопасности Российской Федерации. ГК «Деловые Линии» ранее дважды успешно прошла проверки ФСБ на соответствие требованиям к обеспечению безопасности перевозок, в ходе которых сотрудники ГК «Деловые Линии» оперативно обнаружили муляж взрывного устройства, вложенного предполагаемыми нарушителями в грузовые места. Проверки осуществлялись на двух терминалах компании — в Воронеже и Казани.