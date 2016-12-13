19 декабря к работе в журнале «ЛОГИСТИКА» приступает новый сотрудник. Ксения Михайлова будет трудиться на должности интернет-маркетолога.
Ксения Михайлова ‒ выпускник Московского государственного лингвистического университета, и обладает большим опытом работы в области интернет-маркетинга. Работала в таких компаниях, как ОАО «ИТКОР», НОУ «Институт Логистики и Маркетинга» и «ФТОнлайн», прекрасно владеет навыками создания, ведения рекламных кампаний на различных интернет-площадках и в соцсетях.
Нижний Новгород, 15 декабря 2016 года – «Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и Volkswagen Group Rus отмечают пятилетие сотрудничества. С момента запуска производства в Нижнем Новгороде выпущено 170 тысяч автомобилей ŠKODA Yeti, Volkswagen Jetta и ŠKODA Octavia.
Директор «Агентства Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Первом Московском деловом форуме предприятий туриндустрии «Путеводная звезда», который проходил в Marriott Grand Hotel 12 и 13 декабря 2016 года.
Сотрудники ГК «Деловые Линии» пресекли попытку отправить оружие в другой город.
16 декабря 2016 г. сотрудник склада в городе Саранске, действуя по инструкции, попросил клиента открыть коробку, чтобы осуществить осмотр во исполнение требований законодательства. При осмотре в посылке был обнаружен автомат Калашникова. Груз к перевозке принят не был, а на склад администрация терминала вызвала полицию. Дальнейшие разбирательства проводились сотрудниками МВД.
Предварительный осмотр груза транспортными компаниями осуществляется с 20 июля 2016 года. Такой порядок приемки введен в соответствии с положениями законодательства РФ о противодействии терроризму (т.н. «пакет Яровой»).
Соблюдение закона контролирует Федеральная служба безопасности Российской Федерации. ГК «Деловые Линии» ранее дважды успешно прошла проверки ФСБ на соответствие требованиям к обеспечению безопасности перевозок, в ходе которых сотрудники ГК «Деловые Линии» оперативно обнаружили муляж взрывного устройства, вложенного предполагаемыми нарушителями в грузовые места. Проверки осуществлялись на двух терминалах компании — в Воронеже и Казани.