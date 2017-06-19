Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Санкт-Петербург
Fix Price арендовала 13,8 тыс. кв. м в складском комплексе Logicor Шушары (Санкт-Петербург), известном также как ПНК 2. Брокером сделки выступила компания Knight Frank.
Fix Price - это международная сеть магазинов с широким ассортиментом товаров для дома по низким фиксированным ценам. У компании 2330 магазинов в России и странах СНГ, из них более 200 расположено в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Пока торговых точек было немного, компании было выгодней возить товар из Москвы. Однако рост численности магазинов привел к необходимости арендовать площадку для создания регионального распределительного центра на месте. Объект будет обслуживать магазины сети только в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Fix Price – стратегический клиент Knight Frank, с помощью брокеров ритейлер арендовал и купил уже более 150 тыс. кв. м складских помещений по всей России.
Склад Logicor Шушары (ПНК 2) - это объект класса А, расположенный на Московском шоссе 19, с отличной транспортной доступностью до ЗСД и КАД. Склад находится всего в 10 км от аэропорта «Пулково» и в 16 км от морского грузового порта. Logicor является одной из крупнейших в Европе компаний, специализирующихся на складских объектах, с портфелем недвижимости на 13,6 млн. кв. м в 17 странах. У компании 12 офисов на ключевых рынках континента, в том числе в Великобритании, Франции и Германии.
Йорма Лехтонен, Управляющий директор, направление Северные страны, Logicor:
«Я рад, что мы смогли поддержать развитие компании Fix Price, предложив склад класса А с хорошей транспортной доступностью».
Михаил Тюнин, заместитель генерального директора Knight Frank St Petersburg:
«В целом, активность ритейлеров на складском рынке высока, особенно в формате дискаунтеров. За последние три года свои распределительные центры в Петербурге и Ленобласти открыли Х5 (для брендов «Пятерочка» и «Перекресток»), «Верный», «ОКей» и «Ашан». Мы особенно рады сотрудничать с нашими постоянными клиентами, которые доверяют нашей экспертизе и нашему опыту на протяжении многих лет. Это наилучшая оценка работы наших брокеров».
Константин Фомиченко, директор отдела корпоративных клиентов департамента индустриально и складской недвижимости, земли компании Knight Frank, прокомментировал: «Открытие склада FixPrice в Санкт-Петербурге - несомненное усиление логистической инфраструктуры компании, которая позволяет сохранить ей низкие цены на товары в магазинах сети».