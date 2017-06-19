В складском комплексе Logicor Шушары новый арендатор - Fix Price

3 августа 2017 г.

Санкт-Петербург

Fix Price арендовала 13,8 тыс. кв. м в складском комплексе Logicor Шушары (Санкт-Петербург), известном также как ПНК 2. Брокером сделки выступила компания Knight Frank.

Fix Price - это международная сеть магазинов с широким ассортиментом товаров для дома по низким фиксированным ценам. У компании 2330 магазинов в России и странах СНГ, из них более 200 расположено в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Пока торговых точек было немного, компании было выгодней возить товар из Москвы. Однако рост численности магазинов привел к необходимости арендовать площадку для создания регионального распределительного центра на месте. Объект будет обслуживать магазины сети только в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Fix Price – стратегический клиент Knight Frank, с помощью брокеров ритейлер арендовал и купил уже более 150 тыс. кв. м складских помещений по всей России.

Склад Logicor Шушары (ПНК 2) - это объект класса А, расположенный на Московском шоссе 19, с отличной транспортной доступностью до ЗСД и КАД. Склад находится всего в 10 км от аэропорта «Пулково» и в 16 км от морского грузового порта. Logicor является одной из крупнейших в Европе компаний, специализирующихся на складских объектах, с портфелем недвижимости на 13,6 млн. кв. м в 17 странах. У компании 12 офисов на ключевых рынках континента, в том числе в Великобритании, Франции и Германии.

Йорма Лехтонен, Управляющий директор, направление Северные страны, Logicor:

«Я рад, что мы смогли поддержать развитие компании Fix Price, предложив склад класса А с хорошей транспортной доступностью».

Михаил Тюнин, заместитель генерального директора Knight Frank St Petersburg:

«В целом, активность ритейлеров на складском рынке высока, особенно в формате дискаунтеров. За последние три года свои распределительные центры в Петербурге и Ленобласти открыли Х5 (для брендов «Пятерочка» и «Перекресток»), «Верный», «ОКей» и «Ашан». Мы особенно рады сотрудничать с нашими постоянными клиентами, которые доверяют нашей экспертизе и нашему опыту на протяжении многих лет. Это наилучшая оценка работы наших брокеров».

Константин Фомиченко, директор отдела корпоративных клиентов департамента индустриально и складской недвижимости, земли компании Knight Frank, прокомментировал: «Открытие склада FixPrice в Санкт-Петербурге - несомненное усиление логистической инфраструктуры компании, которая позволяет сохранить ей низкие цены на товары в магазинах сети».