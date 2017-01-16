В столице на 95% стало больше панельных новостроек

15 февраля 2017 г.

Специалисты Аналитического и консалтингового центра инвестиционно-риэлторской компании Est-a-Tet – лидера продаж новостроек в Московском регионе – подготовили аналитический отчет о состоянии монолитного и панельного домостроения в массовом сегменте по итогам 2016 года в «старых» границах Москвы. За год объем предложения в панельных новостройках вырос на 95%, в монолитных – на 8%.

В годовой динамике суммарная площадь предложения массового сегмента выросла на 18%. За этот период объем предложения в монолитных домах увеличился на 8% до 1,052 млн кв. м, в панельных – на 95% до 239,6 тыс. кв. м. Значительный рост в панельных домах связан с выходом новых корпусов в ЖК «Кварталы 21/19» и мкрн «Некрасовка», а также 4 новых проектов – ЖК «МИР Митино», ЖК «ЛУЧИ», ЖК «Римского-Корсакова 11», ЖК «Орехово. Дом у парка». При этом за год на рынок поступил в реализацию 21 монолитный проект.

В среднем доля предложения в панельных домах в массовом сегменте в 2016 году была на уровне 15%. В годовой динамике она выросла с 11,3% до 18,5%.

В годовой динамике средневзвешенная цена предложения массового сегмента в монолитных домах выросла на 2%, в панельных – снизилась на 6%.

Рост цены в монолитных домах связан с выходом проектов, которые относятся к комфорт-классу, но обладают лучшими характеристиками местоположения (ЖК «Пикассо», ЖК «Петра Алексеева, 12а», ЖК «Поколение»). Снижение цены на панельное предложение обусловлено активным пополнением сегмента новыми объемами.

Средний бюджет предложения в годовой динамике для монолитных домов вырос на 2% до 8,5 млн рублей, для панельных – снизился на 9% до 6,3 млн рублей.

Предложение квартир в панельных домах дешевле, чем в монолитных на 26%, причем за год разрыв увеличился на 9%, что обусловлено выходом новых корпусов в низкобюджетном мкрн «Некрасовка».

«На текущий момент 45% панельного предложения в столице представлено в удалённых от центра проектах – ЖК “Кварталы 21/19” и мкрн “Некрасовка” за МКАД. Также существенные объемы предложения сосредоточены в двух новых проектах – “ЛУЧИ” и “МИР Митино” – суммарно более 25% от общего объема панельного домостроения», – отмечает Владимир Богданюк, директор департамента проектов Est-a-Tet.