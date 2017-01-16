С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Специалисты Аналитического и консалтингового центра инвестиционно-риэлторской компании Est-a-Tet – лидера продаж новостроек в Московском регионе – подготовили аналитический отчет о состоянии монолитного и панельного домостроения в массовом сегменте по итогам 2016 года в «старых» границах Москвы. За год объем предложения в панельных новостройках вырос на 95%, в монолитных – на 8%.
В годовой динамике суммарная площадь предложения массового сегмента выросла на 18%. За этот период объем предложения в монолитных домах увеличился на 8% до 1,052 млн кв. м, в панельных – на 95% до 239,6 тыс. кв. м. Значительный рост в панельных домах связан с выходом новых корпусов в ЖК «Кварталы 21/19» и мкрн «Некрасовка», а также 4 новых проектов – ЖК «МИР Митино», ЖК «ЛУЧИ», ЖК «Римского-Корсакова 11», ЖК «Орехово. Дом у парка». При этом за год на рынок поступил в реализацию 21 монолитный проект.
В среднем доля предложения в панельных домах в массовом сегменте в 2016 году была на уровне 15%. В годовой динамике она выросла с 11,3% до 18,5%.
В годовой динамике средневзвешенная цена предложения массового сегмента в монолитных домах выросла на 2%, в панельных – снизилась на 6%.
Рост цены в монолитных домах связан с выходом проектов, которые относятся к комфорт-классу, но обладают лучшими характеристиками местоположения (ЖК «Пикассо», ЖК «Петра Алексеева, 12а», ЖК «Поколение»). Снижение цены на панельное предложение обусловлено активным пополнением сегмента новыми объемами.
Средний бюджет предложения в годовой динамике для монолитных домов вырос на 2% до 8,5 млн рублей, для панельных – снизился на 9% до 6,3 млн рублей.
Предложение квартир в панельных домах дешевле, чем в монолитных на 26%, причем за год разрыв увеличился на 9%, что обусловлено выходом новых корпусов в низкобюджетном мкрн «Некрасовка».
«На текущий момент 45% панельного предложения в столице представлено в удалённых от центра проектах – ЖК “Кварталы 21/19” и мкрн “Некрасовка” за МКАД. Также существенные объемы предложения сосредоточены в двух новых проектах – “ЛУЧИ” и “МИР Митино” – суммарно более 25% от общего объема панельного домостроения», – отмечает Владимир Богданюк, директор департамента проектов Est-a-Tet.