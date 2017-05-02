В торгово-развлекательном комплексе АТРИУМ обновилась ресторанная концепция

23 мая 2017 г.

- Компания CBRE выступила консультантом реконцепции 4 этажа Торгово-развлекательного Комплекса АТРИУМ -

CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости и команда Торгово-развлекательного Комплекса АТРИУМ сообщают, о реконцепции зоны четвёртого этажа Комплекса, где ранее находились магазины детских товаров. Вскоре посетителям АТРИУМ будет предложена абсолютно новая ресторанная зона, рассчитанная на любой возраст, уровень дохода и гастрономические предпочтения: от фастфуда до «Чайхоны № 1».

Модернизация Комплекса АТРИУМ коснется не только появления в концепции новых ресторанов, но также и изменения интерьерных решений, визуализацией которых занимается известный московский архитектор Валерий Лизунов, чьё архитектурное бюро создало интерьеры известных московских ресторанов, таких как «Чиполино», La Casa, Poison, Mon cafe, «Бэд кафе» и многих других.

В середине марта на четвёртом этаже Торгово-развлекательного Комплекса АТРИУМ открылись два новых ресторана от ведущих шеф-поваров Москвы.

Концепцию грузинской кухни реализовала Чача Room на площади 192 кв. м. Средний чек составляет 1 000-1 200 рублей. Компания также развивает рестораны паназиатской кухни The Noodle House, которые успешно работают в ТРЦ Москвы.

По соседству, холдинг «Тигрус», известный концепциями Bar BQ кафе и Zest Coffee&Wine, открыла итальянский концепт Osteria Mario на площади 218 кв. м. Это пятая остерия в Москве, реализованная Хенриком Винтером. Средний счет в остерии составляет 1 000 рублей.

В мае сеть легендарных кафе «Вареничная №1» открыла 11 по счету ресторан на площади 350 кв. м. Гостям кафе предлагается русская и украинская кухня по бюджетным ценам от 170 рублей за блюда из основного меню, а из детского от 120 рублей.

Консультантом всех трех сделок выступила компания CBRE, которая реализует проект реконцепции четвёртого этажа Торгово-развлекательного Комплекса АТРИУМ совместно менеджментом торгового Комплекса, интегрируя лучшие зарекомендовавшие себя концепции досуга и общепита вместо реализованной ранее зоны магазинов детских товаров. В настоящий момент CBRE продолжает работу над привлечением арендаторов в обновленную ресторанную зону общей площадью более 2 000 кв. м.

После окончания работ четвертый этаж Торгово-развлекательного Комплекса АТРИУМ станет главной ресторанной зоной для посетителей с самыми разными вкусами.

Ольга Королевская, консультант отдела торговых помещений CBRE в Москве:

«Существующие торговые комплексы вынуждены меняться вместе с изменившимися предпочтениями покупателей. По данным исследований нашей компании, всё больше покупателей приходят в торговый центр не только для того, чтобы сделать покупки. Торговый центр сегодня – это место проведения досуга для всей семьи. Торгово-развлекательный Комплекс АТРИУМ идёт в ногу со временем, и тем самым подтверждает статус одного из лучших торговых центров Москвы».