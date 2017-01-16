В ТРЦ «Ривьера» в Липецке подписаны 7 новых якорных арендаторов

10 февраля 2017 г.

Москва

В ТРЦ «Ривьера» в Липецке, открытие которого запланировано на 11 февраля 2017 года, подписано 7 новых якорных арендаторов суммарной площадью более 11 тыс. кв. м. ТРЦ «Ривьера» является крупнейшим торгово-развлекательным центром в городе. Девелопером ТРЦ является ТТЦ «ФОЛИУМ». Международная консалтинговая компания Knight Frank выступает эксклюзивным агентом по сдаче в аренду торговых площадей.

В феврале в ТРЦ «Ривьера» начнут работу первый в Липецке детский развлекательный центр «Чайленд» (2000 кв. м) и кинотеатр «Киномакс» с единственным в городе IMAX (3300 кв. м). Уже в марте откроется первый в городе магазин одежды сети H&M (2000 кв. м). Весной в «Ривьере» покупатели смогут посетить самые большие в городе магазины одежды и обуви Zenden (800 кв. м), Kari (700 кв. м), Gloria Jeans (1700 кв. м) и флагманский магазин Л’этуаль (700 кв. м). В ближайшее время состоится подписание еще ряда якорных арендаторов, ранее не представленных в городе.

ТРЦ «Ривьера» долгожданный объект на рынке торговой недвижимости Липецка, характеризующегося дефицитом качественных площадей. С открытием «Ривьеры» в городе появятся новые торговые операторы, а федеральные сети, которые уже присутствуют в Липецке, могут запустить магазины в новых форматах, например, увеличить свои площади, как это сделал Zenden.

ТРЦ «Ривьера» общей площадью 137 500 кв. м (GLA 61 000 кв. м) расположен в Липецке на пересечении основных магистралей города (улиц Московская и Катукова), рядом с выездом на федеральную трассу (Елецкое шоссе). В ближайшей торговой зоне на сегодня проживает более 324 тыс. человек, а территория 30-минутной автомобильной доступности охватывает более 541 тыс. человек.

Татьяна Лялина, зам. генерального директора по управлению коммерческой недвижимостью ООО «ТТЦ «Фолиум», прокомментировала: «Архитектору проекта компании Blank Architects удалось найти уникальные дизайнерские решения, являющиеся не только новыми для Липецка, но и соответствующие самым актуальным мировым трендам – как в архитектуре, так и в интерьерах. Продуманная маркетинговая концепция и стремление создать синергию маркетинга ТРЦ с маркетингом арендаторов позволят создать в Липецке настоящую социальную площадку для полезного, увлекательного и вдохновляющего времяпрепровождения».

Александр Обуховский, директор департамента торговой недвижимости, Knight Frank, отметил: «Предложения торговой недвижимости такого качества как «ТРЦ «Ривьера» еще не было во всей Липецкой области: это красивый, современный, интересный для покупателей торговый центр, ориентированный на семейную аудиторию. Нужно отдать должное команде проекта, которая, невзирая на трудности периода экономической стагнации, вытянула проект и открывает его в «правильное время»: спрос со стороны арендаторов и их уверенность в завтрашнем дне интенсивно растут».