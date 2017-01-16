С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Москва
В ТРЦ «Ривьера» в Липецке, открытие которого запланировано на 11 февраля 2017 года, подписано 7 новых якорных арендаторов суммарной площадью более 11 тыс. кв. м. ТРЦ «Ривьера» является крупнейшим торгово-развлекательным центром в городе. Девелопером ТРЦ является ТТЦ «ФОЛИУМ». Международная консалтинговая компания Knight Frank выступает эксклюзивным агентом по сдаче в аренду торговых площадей.
В феврале в ТРЦ «Ривьера» начнут работу первый в Липецке детский развлекательный центр «Чайленд» (2000 кв. м) и кинотеатр «Киномакс» с единственным в городе IMAX (3300 кв. м). Уже в марте откроется первый в городе магазин одежды сети H&M (2000 кв. м). Весной в «Ривьере» покупатели смогут посетить самые большие в городе магазины одежды и обуви Zenden (800 кв. м), Kari (700 кв. м), Gloria Jeans (1700 кв. м) и флагманский магазин Л’этуаль (700 кв. м). В ближайшее время состоится подписание еще ряда якорных арендаторов, ранее не представленных в городе.
ТРЦ «Ривьера» долгожданный объект на рынке торговой недвижимости Липецка, характеризующегося дефицитом качественных площадей. С открытием «Ривьеры» в городе появятся новые торговые операторы, а федеральные сети, которые уже присутствуют в Липецке, могут запустить магазины в новых форматах, например, увеличить свои площади, как это сделал Zenden.
ТРЦ «Ривьера» общей площадью 137 500 кв. м (GLA 61 000 кв. м) расположен в Липецке на пересечении основных магистралей города (улиц Московская и Катукова), рядом с выездом на федеральную трассу (Елецкое шоссе). В ближайшей торговой зоне на сегодня проживает более 324 тыс. человек, а территория 30-минутной автомобильной доступности охватывает более 541 тыс. человек.
Татьяна Лялина, зам. генерального директора по управлению коммерческой недвижимостью ООО «ТТЦ «Фолиум», прокомментировала: «Архитектору проекта компании Blank Architects удалось найти уникальные дизайнерские решения, являющиеся не только новыми для Липецка, но и соответствующие самым актуальным мировым трендам – как в архитектуре, так и в интерьерах. Продуманная маркетинговая концепция и стремление создать синергию маркетинга ТРЦ с маркетингом арендаторов позволят создать в Липецке настоящую социальную площадку для полезного, увлекательного и вдохновляющего времяпрепровождения».
Александр Обуховский, директор департамента торговой недвижимости, Knight Frank, отметил: «Предложения торговой недвижимости такого качества как «ТРЦ «Ривьера» еще не было во всей Липецкой области: это красивый, современный, интересный для покупателей торговый центр, ориентированный на семейную аудиторию. Нужно отдать должное команде проекта, которая, невзирая на трудности периода экономической стагнации, вытянула проект и открывает его в «правильное время»: спрос со стороны арендаторов и их уверенность в завтрашнем дне интенсивно растут».