В Видном откроется "Перекрёсток"

25 мая 2017 г.

В жилом микрорайоне «Эко Видное» подписан договор аренды с супермаркетом «Перекресток»

Компания CBRE объявляет о подписании договора аренды между девелопером MR Group и торговой сетью «Перекрёсток». Супермаркет займёт площадь 1 242 кв. м в торговом комплексе формата «у дома» «Эко Видное» сроком на 10 лет. В данной сделке CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости, эксклюзивно представляла интересы девелопера проекта.

Одноэтажный торговый комплекс «Эко Видное» общей площадью 3 200 кв. м (арендуемая площадь 2 395 кв. м), является частью жилого комплекса «Эко Видное» и представляет собой магазин формата «у дома» с наземной парковкой на 90 машиномест. Открытие торгового комплекса запланировано на сентябрь 2017 года.

Новый торговый комплекс расположен в городе Видное, где в первичной зоне охвата проживает более 34 000 человек, что обеспечивает ему высокий траффик покупателей. А для жителей микрорайона открытие супермаркета «Перекресток» станет неоспоримым удобством. На сегодняшний день в торговом комплексе «Эко Видное» вакантными остаются 1 153 кв. м торговых площадей.

По данным CBRE, сегмент продуктового ритейла в нынешних экономических условиях является наиболее стабильным, поэтому продолжает развиваться в микрорайонах с высокой покупательной способностью.

Елена Маслова, старший консультант, руководитель направления по работе с многофункциональными проектами в отделе торговых помещений CBRE в Москве:

«Мы рады, что такая сильная продуктовая сеть как «Перекресток» станет частью инфраструктуры микрорайона «Эко Видное». Это уже второй контракт, заключенный между компанией MR Group и «Перекрестком», что позволяет нам говорить о наметившейся тенденции партнерских отношений и намерении создать комфортную среду для жителей комплекса. Новый супермаркет однозначно станет «центром притяжения» не только для жителей «Эко Видное», но и близлежащих районов».

Александр Сурменев, директор дирекции коммерческой недвижимости компании MR Group сказал:

«Жилой комплекс «Эко Видное» является примером успешной реализации как жилой, так и коммерческой составляющих. На данный момент здесь продано более 99% жилья, а это 13 домов и 3000 квартир, большая часть которых уже заселена. Нашей целью было привлечение качественного сетевого продуктового оператора, и в рамках тендера среди пяти крупнейших игроков была выбрана торговая сеть «Перекрёсток».