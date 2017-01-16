В январе 2017 года на сети ОАО «РЖД» перевезено 76,1 млн пассажиров

1 февраля 2017 г.

По оперативным данным, в январе 2017 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» всеми перевозчиками отправлено 76,1 млн пассажиров, что на 10,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении перевезено 68,5 млн пассажиров (+ 12 %), в дальнем следовании — 7,6 млн (- 2 %).

Пассажирооборот в январе 2017 года составил 8,9 млрд пасс-км, что на 2,3 % больше, чем за аналогичный период 2016 года. В том числе пассажирооборот в дальнем следовании в январе составил 6,7 млрд пасс-км (+ 1,7 %), в пригородном сообщении – 2,1 млрд пасс-км (+ 3,9 %).