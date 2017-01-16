С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в январе 2017 года составила 100,1 млн тонн, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузооборот за январь 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,1% и составил 203,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 10,7% и составил 261,8 млрд тонно-км.
Железными дорогами погружено:
- каменного угля – 31,4 млн тонн (+9,9% к январю 2016 года);
- кокса – 0,939 млн тонн (+15,7%);
- нефти и нефтепродуктов – 21,2 млн тонн (+1,9%);
- руды железной и марганцевой – 8,8 млн тонн (-1,4%);
- черных металлов – 5,9 млн тонн (+7,3%);
- лома черных металлов – 0,802 млн тонн (+75,9%);
- химических и минеральных удобрений – 4,9 млн тонн (+5%);
- цемента – 1,1 млн тонн (+1,6%);
- лесных грузов – 3,2 млн тонн (+10,2%);
- зерна – 1,6 млн тонн (+18,8%);
- строительных грузов – 7,7 млн тонн (+9,1%);
- руды цветной и серного сырья – 1,6 млн тонн (-3,4%);
- химикатов и соды – 2,3 млн тонн (+8,8%);
- промышленного сырья и формовочных материалов – 2,2 млн тонн (+5,1%).