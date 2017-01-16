В январе 2017 года погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 100,1 млн тонн

1 февраля 2017 г.

По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в январе 2017 года составила 100,1 млн тонн, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за январь 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,1% и составил 203,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 10,7% и составил 261,8 млрд тонно-км.

Железными дорогами погружено:

- каменного угля – 31,4 млн тонн (+9,9% к январю 2016 года);

- кокса – 0,939 млн тонн (+15,7%);

- нефти и нефтепродуктов – 21,2 млн тонн (+1,9%);

- руды железной и марганцевой – 8,8 млн тонн (-1,4%);

- черных металлов – 5,9 млн тонн (+7,3%);

- лома черных металлов – 0,802 млн тонн (+75,9%);

- химических и минеральных удобрений – 4,9 млн тонн (+5%);

- цемента – 1,1 млн тонн (+1,6%);

- лесных грузов – 3,2 млн тонн (+10,2%);

- зерна – 1,6 млн тонн (+18,8%);

- строительных грузов – 7,7 млн тонн (+9,1%);

- руды цветной и серного сырья – 1,6 млн тонн (-3,4%);

- химикатов и соды – 2,3 млн тонн (+8,8%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 2,2 млн тонн (+5,1%).