VARTA перезжает в COMCITY

12 января 2017 г.

Москва, 12 января 2017 года – CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости, сообщает о том, что компания ЗАО «Спектрум Брэндс», представляющая на российском рынке одного из крупнейших производителей аккумуляторов VARTA, арендовала 555,5 кв. м площадей в офисном парке Comcity. В этой сделке CBRE представляла интересы собственника Сomcity, компанию PPF.

Новый офис компании ЗАО «Спектрум Брэндс» будет расположен на первом этаже офисного парка. Переезд намечен на январь 2017 года. Собственник закончил отделку в офисе «Спектрум Брендс» и передал арендатору помещения.

Офисный парк Comcity - это высококлассный деловой комплекс, фактически первый бизнес-парк класса А в Новой Москве, общей площадью 107 546 кв. м. Офисный парк находится в пешей доступности (в 5 минутах) от станции метро «Румянцево», открывшейся в 2016 году, что выгодно выделяет данный офисный комплекс среди других объектов за МКАД. Кроме того, Comcity расположен рядом с развязкой с МКАД и имеет прямой съезд с Киевского шоссе. Comcity находится на трассе со стороны движения в область, то есть против основного потока в пиковые часы, что позволяет добраться до офисного центра на машине в часы пик за 40 минут.

Современные архитектурные решения Comcity в соответствии с международным стандартом LEED (сертификат «зеленого» строительства) прекрасно сочетаются с ландшафтами на территории офисного парка и с лесными массивами за его пределами. Помимо развитой инфраструктуры, включающей в себя две столовые, 10 ресторанов и кафе, фитнесс-центр, супермаркет и другие магазины, на территории офисного парка благоустроена парковая зона. Данная территория представляет собой многофункциональное внутреннее пространство, где проводятся всевозможные мероприятия и различные активности (ярмарки еды, спортивные соревнования и др.). В 2016 году Comcity победил в номинации «Лучший бизнес-парк» премии CRE Moscow Awards.

Арендаторами Comcity являются такие компании как Ростелеком, ГК Систематика, Астерос, Oracle и другие. На сегодняшний день в здании предлагаются в аренду офисные блоки различных метражей как с отделкой выполненной под клиента, так и без отделки.

Мария Самойлова, консультант по недвижимости, отдел офисных помещений, CBRE сказала:

«Comcity - идеальное решение для компаний, у которых центральное местоположение офиса не является приоритетным в выборе помещения, но высоко ценится комфорт и качество предоставляемых услуг, а также презентабельность здания. Офисный парк Comcity привлекает арендаторов своей инфраструктурой, большим количеством парковочных мест и удобной транспортной доступностью. На сегодняшний день доля свободных площадей составляет всего лишь 20%».