Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
23 августа 2017 года, 10:00 – Москва, Киев, Минск, 13:00 – Казахстан
Участие бесплатно, необходима регистрация
Знакома ли вам ситуация, когда затраты на доставку превышают доходы, сложно управлять ресурсами с учетом сезонности, а человеческий фактор негативно влияет на планирование маршрутов? Мы расскажем вам как избежать подобных ситуаций. Примером может послужить опыт крупного логистического оператора, который в результате автоматизации транспортной логистики сократил расходы на доставку в 1 торговую точку на 25%, а количество точек на маршрут увеличилось на 30%. Кроме того, время на ежедневное планирование сократилось в 2 раза.
Компания ABM Cloud приглашает на вебинар «Автоматизация в транспортной логистике. Как получить максимальный эффект от IT системы?», 23 августа 2017, 10:00 Москва, Киев, Минск, 13:00 – Казахстан.
На вебинаре вы узнаете, как с помощью системы ABM Rinkai TMS можно существенно сократить время планирования, а также быстро и удобно подготовить отчеты. Кроме того, с помощью блока аналитики удобно отслеживать эффективность использования транспорта, анализировать рентабельность точек поставки и оценивать качество обслуживания клиентов.
Цель мероприятия – предоставить пошаговый план модернизации транспортной логистики при ограниченном бюджете, показать современные возможности аналитики, а также продемонстрировать возможности облачной системы ABM Rinkai TMS.
Инновации в транспортной системе предприятия – это большой шаг вперед, благодаря которому вы сможете сделать бизнес более эффективным.
Участие в вебинаре – бесплатно, необходима только регистрация на сайте.