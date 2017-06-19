Вебинар «Автоматизация в транспортной логистике. Как получить максимальный эффект от IT системы?»

14 августа 2017 г.

23 августа 2017 года, 10:00 – Москва, Киев, Минск, 13:00 – Казахстан

Участие бесплатно, необходима регистрация

Знакома ли вам ситуация, когда затраты на доставку превышают доходы, сложно управлять ресурсами с учетом сезонности, а человеческий фактор негативно влияет на планирование маршрутов? Мы расскажем вам как избежать подобных ситуаций. Примером может послужить опыт крупного логистического оператора, который в результате автоматизации транспортной логистики сократил расходы на доставку в 1 торговую точку на 25%, а количество точек на маршрут увеличилось на 30%. Кроме того, время на ежедневное планирование сократилось в 2 раза.

Компания ABM Cloud приглашает на вебинар «Автоматизация в транспортной логистике. Как получить максимальный эффект от IT системы?», 23 августа 2017, 10:00 Москва, Киев, Минск, 13:00 – Казахстан.

На вебинаре вы узнаете, как с помощью системы ABM Rinkai TMS можно существенно сократить время планирования, а также быстро и удобно подготовить отчеты. Кроме того, с помощью блока аналитики удобно отслеживать эффективность использования транспорта, анализировать рентабельность точек поставки и оценивать качество обслуживания клиентов.

Цель мероприятия – предоставить пошаговый план модернизации транспортной логистики при ограниченном бюджете, показать современные возможности аналитики, а также продемонстрировать возможности облачной системы ABM Rinkai TMS.

Инновации в транспортной системе предприятия – это большой шаг вперед, благодаря которому вы сможете сделать бизнес более эффективным.

Участие в вебинаре – бесплатно, необходима только регистрация на сайте.

Программа вебинара