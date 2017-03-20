Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
Лондон - Москва
Согласно результатам исследования, проведенного CBRE, ведущей международной консалтинговой компании в области недвижимости, Великобритания заняла первое место как наиболее популярное место для ритейлеров, желающих расширить свое присутствие в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке в 2017 году. 65% опрошенных ритейлеров назвали Великобританию своим целевым рынком для расширения.
Несмотря на политическую и экономическую неопределенность в Европе, ключевые рынки Западной Европы занимают лидирующие позиции у ритейлеров как наиболее популярное направление для расширения сети своих магазинов в 2017 году. Великобритания лидирует как самый привлекательный рынок в регионе, за ней следуют Франция (43%), Германия (38%), ОАЭ (24%) с Испанией, Нидерландами и Венгрией, которые являются привлекательными для 19% респондентов и составляют пятерку самых популярных рынков для расширения сетей.
Исследование CBRE – «Насколько активны ритейлеры в странах Европы, Ближнего Востока и Африки» - показало, что 51% опрошенных международных ритейлеров намерены открыть до пяти магазинов в странах Европы, Ближнего Востока и Африки до конца 2017 года. Однако ожидается, что количество ритейлеров с крупномасштабными планами расширения в 2017 году уменьшится для 70% ритейлеров, что свидетельствует о том, что они рассчитывают открыть только 10 магазинов или меньше. Это отражает более осторожный подход к планам роста. Стрит-ритейл и региональные торговые центры остаются самыми популярными форматами для расширения, причем более 80% ритейлеров выбирают именно эти варианты развития.
Опрос также показал, что наибольшие опасения для расширения сетей в 2017 году вызывает рост стоимости недвижимости, на который ссылались 57% ритейлеров. Далее следовало отсутствие качественных торговых площадей (51%).