Великобритания лидирует среди наиболее популярных регионов для расширения ритейлеров в 2017 году

29 марта 2017 г.

Лондон - Москва

Согласно результатам исследования, проведенного CBRE, ведущей международной консалтинговой компании в области недвижимости, Великобритания заняла первое место как наиболее популярное место для ритейлеров, желающих расширить свое присутствие в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке в 2017 году. 65% опрошенных ритейлеров назвали Великобританию своим целевым рынком для расширения.

Несмотря на политическую и экономическую неопределенность в Европе, ключевые рынки Западной Европы занимают лидирующие позиции у ритейлеров как наиболее популярное направление для расширения сети своих магазинов в 2017 году. Великобритания лидирует как самый привлекательный рынок в регионе, за ней следуют Франция (43%), Германия (38%), ОАЭ (24%) с Испанией, Нидерландами и Венгрией, которые являются привлекательными для 19% респондентов и составляют пятерку самых популярных рынков для расширения сетей.

Исследование CBRE – «Насколько активны ритейлеры в странах Европы, Ближнего Востока и Африки» - показало, что 51% опрошенных международных ритейлеров намерены открыть до пяти магазинов в странах Европы, Ближнего Востока и Африки до конца 2017 года. Однако ожидается, что количество ритейлеров с крупномасштабными планами расширения в 2017 году уменьшится для 70% ритейлеров, что свидетельствует о том, что они рассчитывают открыть только 10 магазинов или меньше. Это отражает более осторожный подход к планам роста. Стрит-ритейл и региональные торговые центры остаются самыми популярными форматами для расширения, причем более 80% ритейлеров выбирают именно эти варианты развития.

Опрос также показал, что наибольшие опасения для расширения сетей в 2017 году вызывает рост стоимости недвижимости, на который ссылались 57% ритейлеров. Далее следовало отсутствие качественных торговых площадей (51%).