С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
8 февраля 2017 года на ТБ Форуме команда ученых впервые представит передовое решение для обеспечения безопасности на транспортных объектах, не имеющее аналогов в мире. Компания подробно расскажет о состоянии рынка видеоаналитики в транспортной сфере и опишет результаты работы системы “Видеоинтеллект” в реальных условиях на объектах.
Инновационная компания “Видеоинтеллект” предлагает новое эффективное решение на рынке видеоаналитики для транспортных объектов. Разработанные учеными детекторы позволяют обнаружить оставленные предметы небольшого размера даже на сливающемся фоне и в толпе пассажиров, а также распознать асоциальное поведение. Система оперативно передает сигнал об обнаружении и помогает предотвращать угрозу жизни заранее.
“В современных условиях одной из важнейших задач эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, таких как вокзалы, метро, аэропорты является обеспечение безопасности людей. Ключевая составляющая - системы видеонаблюдения, - говорит Павел Сажин. - Однако технологии многих даже ведущих мировых производителей систем интеллектуального видеонаблюдения, показывающие отличные результаты в стерильных условиях, становятся недостаточно эффективными в реальной эксплуатации на сложных объектах, характеризующихся интенсивными пассажиропотоками. Мы создали решение, кардинально отличающееся от существующих систем на рынке, и, неоднократно доказав эффективность, можем смело говорить о том, что “Видеоинтеллект” - продукт нового поколения”.
На данный момент “Видеоинтеллект” - единственная система, показавшая необходимый уровень эффективности работы в реальных условиях. Факт уже доказан и официально подтвержден по результатам испытаний в метро Санкт-Петербурга и Казани. Ни одна из ранее тестирумых систем российского и мирового рынка не показывала такого результата. Совершенно иной, научный подход к созданию видеоаналитической системы делает платформу “Видеоинтеллект” эффективным инструментом обеспечения безопасности на транспортных объектах и продуктом, не имеющим аналогов во всем мире.
“Мировая практика показывает, что рынку в самых различных отраслях необходимы ноу-хау, которые станут эффективным инструментом как в обеспечении должного уровня безопасности в компаниях всех уровней, так и увеличении продаж отдельно в бизнесе. Международные гиганты тратят большое количество денег на разработки, которые в итоге оказываются не совсем рентабельными и доступными для массового рынка, - говорит Светлана Черткова, основатель и учредитель компании “Видеоинтеллект”. - Однако в России появился именно такой продукт, который не требует больших вложений, но при этом показывает недоступную ранее эффективность. Платформа “Видеоинтеллект” становится настоящим помощником в ритейле, транспортной сфере, финансовых учреждениях, а также в частной жизни. Это технология будущего и совершенно иной уровень разработок, абсолютно отличающийся от имеющихся на рынке предложений”.