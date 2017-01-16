“Видеоинтеллект” повышает уровень безопасности

6 февраля 2017 г.

8 февраля 2017 года на ТБ Форуме команда ученых впервые представит передовое решение для обеспечения безопасности на транспортных объектах, не имеющее аналогов в мире. Компания подробно расскажет о состоянии рынка видеоаналитики в транспортной сфере и опишет результаты работы системы “Видеоинтеллект” в реальных условиях на объектах.

Инновационная компания “Видеоинтеллект” предлагает новое эффективное решение на рынке видеоаналитики для транспортных объектов. Разработанные учеными детекторы позволяют обнаружить оставленные предметы небольшого размера даже на сливающемся фоне и в толпе пассажиров, а также распознать асоциальное поведение. Система оперативно передает сигнал об обнаружении и помогает предотвращать угрозу жизни заранее.

“В современных условиях одной из важнейших задач эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, таких как вокзалы, метро, аэропорты является обеспечение безопасности людей. Ключевая составляющая - системы видеонаблюдения, - говорит Павел Сажин. - Однако технологии многих даже ведущих мировых производителей систем интеллектуального видеонаблюдения, показывающие отличные результаты в стерильных условиях, становятся недостаточно эффективными в реальной эксплуатации на сложных объектах, характеризующихся интенсивными пассажиропотоками. Мы создали решение, кардинально отличающееся от существующих систем на рынке, и, неоднократно доказав эффективность, можем смело говорить о том, что “Видеоинтеллект” - продукт нового поколения”.

На данный момент “Видеоинтеллект” - единственная система, показавшая необходимый уровень эффективности работы в реальных условиях. Факт уже доказан и официально подтвержден по результатам испытаний в метро Санкт-Петербурга и Казани. Ни одна из ранее тестирумых систем российского и мирового рынка не показывала такого результата. Совершенно иной, научный подход к созданию видеоаналитической системы делает платформу “Видеоинтеллект” эффективным инструментом обеспечения безопасности на транспортных объектах и продуктом, не имеющим аналогов во всем мире.

“Мировая практика показывает, что рынку в самых различных отраслях необходимы ноу-хау, которые станут эффективным инструментом как в обеспечении должного уровня безопасности в компаниях всех уровней, так и увеличении продаж отдельно в бизнесе. Международные гиганты тратят большое количество денег на разработки, которые в итоге оказываются не совсем рентабельными и доступными для массового рынка, - говорит Светлана Черткова, основатель и учредитель компании “Видеоинтеллект”. - Однако в России появился именно такой продукт, который не требует больших вложений, но при этом показывает недоступную ранее эффективность. Платформа “Видеоинтеллект” становится настоящим помощником в ритейле, транспортной сфере, финансовых учреждениях, а также в частной жизни. Это технология будущего и совершенно иной уровень разработок, абсолютно отличающийся от имеющихся на рынке предложений”.