Владислав Фадеев: «Оптимизация индивидуальных цепочек поставок и логистики Клиента – наша основная задача»

14 февраля 2017 г.

200 тонн мобильной и цифровой техники перевезла в конце 2016 года из КНР в Россию компания FKKGroup. Перевозки пришлись на пиковый сезон.

Заказ выполнялся для крупнейшего сотового оператора, одного из лидеров мобильной четверки, который в настоящее время активно покоряет рынок Москвы и Московской области. Поставки шли непрерывными партиями из Шеньчженя через аэропорты Пекина и Гонконга в аэропорт Шереметьево.

Осуществление международных перевозок грузов высокой стоимости от двери до двери – одна из ведущих специализаций FKKGroup. Организация таких перевозок требует комплексного подхода и настолько повышенной слаженности в работе всех участников, что процесс сопоставим с непрерывной конвейерной работой производства. Любой простой и неточность исполнения может существенно повысить экономические риски Заказчика и логистического оператора.

«Перевозка грузов высокой стоимости – это в первую очередь обеспечение его безопасности и сохранности. Здесь важна оперативность доставки, – комментирует генеральный директор группы компаний FKKGroup Владислав Фадеев. – К тому же любое, даже минимальное хранение дорогостоящего груза на складе серьезно увеличивает расходы на его транспортировку. Независимо от трудностей предстоящей реализации исключать все задержки необходимо уже на этапе утверждения технологии перевозки, ведь именно оптимизация индивидуальных цепочек поставок и логистики Клиента – наша основная задача».

FKKGroup выстроила непрерывный процесс поставки от Производителя к Заказчику, который позволил не только максимально нивелировать риск повреждения и хищения груза, но и оптимизировать стоимость перевозки. Постоянный качественный контроль на каждом этапе перевозки, ответственность подрядчиков и агентов усовершенствовали процесс доставки.

Например, в Шеньчжене, где находится завод-производитель товара, инспекцию груза по контролю качества и своевременной отправке осуществлял уполномоченный агент. Он полностью контролировал готовность заказов, их упаковку, маркировку, загрузку, процесс отправки техники со склада завода-производителя в аэропорт.

Из аэропорта Пекина или Гонконга техника прямым рейсом доставлялась в Москву, аэропорт Шереметьево.

По прибытии в аэропорт груз оперативно проходил таможенную очистку и выпуск в свободное обращение. В момент выгрузки и доставки на склад Заказчика обеспечивалось вооруженное сопровождение.

Все поставки были реализованы в срок и в полной сохранности.

В целом, по итогам 2016 года FKKGroup нарастила обороты на 60%. Положительная динамика отмечается практически по всем сегментам перевозок. Наибольший оборот показало направление Land Domestic – внутрироссийские перевозки, здесь прирост составил порядка 70-75%. Объемы в направлении Land International – международные автоперевозки – выросли на 30%, в AOR – железнодорожные, морские и авиаперевозки любой сложности – на 50%. Сегодня, в большинстве случаев, FKKGroup выполняет не просто конкретную перевозку, а полностью выстраивает цепочки поставок и логистику в целом.

Поставка 200 тонн мобильной и цифровой техники стала юбилейной 50-ой отраслевой цепочкой поставок от Производителя к Заказчику, разработанной экспертами FKKGroup.