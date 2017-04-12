Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
В I квартале 2017 года Владивостокский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 1,9 млн тонн грузов, на 35% превысив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот увеличился на 30% и составил 2,9 млрд т-км. Доля ПГК в общем объёме перевозок на полигоне Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) и Железных дорог Якутии (ЖДЯ) выросла с 13% до 19%.
Основную номенклатуру грузов составили нефтепродукты, каменный уголь, лесные грузы, цемент.
Положительная тенденция обусловлена эффективным использованием подвижного состава ПГК, увеличением отправок угольной продукции из горно-обогатительных комплексов в Якутии на фоне роста объемов добычи твердого топлива, а также увеличением перевозок лесных грузов в связи с возросшим спросом на лесопродукцию российского производства в Китае.
Кроме того, увеличению объема перевозок способствовал рост отправок металлических труб в полувагонах ПГК через порты Дальнего Востока мыс Чуркин, Находка, Рыбники для строительства нефтеперерабатывающего завода в Тобольске.
В частности, объем перевозок нефтепродуктов увеличился относительно показателей I квартала 2016 года на 19%, до 896 тыс. тонн, угля – в 1,5 раза, до 893 тыс. тонн, лесных грузов – в 3 раза, до 59 тыс. тонн, цемента – в 1,3 раза, до 13 тыс. тонн.
Грузы следовали со станций ДВЖД и ЖДЯ в адреса грузополучателей регионов РФ, а также на экспорт в Китай, Корею и Японию.