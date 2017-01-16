С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
В Тбилиси почтовые операторы стран СНГ достигли договоренности о внедрении системы международных денежных переводов под коллективным товарным знаком Всемирного почтового союза (ВПС) – PosTransfer. Тем самым сделан первый шаг к созданию единой почтовой платежной системы в регионе СНГ.
Договоренности сторон были зафиксированы в соответствующем Меморандуме, который был подписан почтовыми операторами России, Украины, Казахстана, Армении, Беларуси, Киргизии и Таджикистана. Создание единой почтовой платежной системы реализуется вслед за соответствующим решением, принятым на заседании Комиссией по почтовым финансовым услугам на Всемирном Почтовом Конгрессе, прошедшем в сентябре 2016 года в г. Стамбуле. Почтовые операторы стран СНГ станут первыми участниками новой системы электронных денежных переводов под единым брендом PosTransfer, для которого уже создана единая технологическая платформа, разработан и утверждён логотип и фирменный стиль.
В Меморандуме зафиксирована необходимость выработки общей стратегии, единых правил и стандартов работы системы PosTransfer в регионе, а также единой маркетинговой политики. Система PosTransfer предусматривает возможность почтовым операторам принимать и выплачивать денежные переводы через агентские сети, использовать дистанционные каналы, включая мобильные решения. Почтовые переводы станут осуществляться мгновенно, в режиме онлайн, по унифицированным операционным и технологическим стандартам, а взаимодействия почтовых операторов будет осуществляться на основании многостороннего соглашения (договора присоединения).
Ожидается, что почтовые операторы стран СНГ подключатся к системе PosTransfer до конца 2017 года, впоследствии к системе присоединятся остальные страны-члены Всемирного почтового союза. Для подготовки к следующему этапу проекта создана Рабочая группа.
Комиссия ВПС по почтово-финансовым услугам, разработавшая новую концепцию развития финансовых услуг, работает под председательством заместителя генерального директора Почты России по финансовому бизнесу Владимира Салахутдинова.
«Бизнес-модели и подходы к организации международных почтовых переводов, используемые многими почтовыми операторами были созданы несколько десятков лет назад. Сегодня они не актуальны. Дальнейшее их использование приведет к окончательной потере почтами этого рынка. Мы работаем над рядом инициатив по принципиальному изменению этих подходов и хотим это сделать вместе с нашими партнерами – почтовыми операторами стран СНГ. Создание системы PosTransfer первый шаг в этом направлении. Учитывая интерес и поддержку инициативы нашими партнерами, мы рассчитываем, что он будет успешным».