Внедрение международной почтовой платежной системы PosTransfer начнется со стран СНГ

2 февраля 2017 г.

В Тбилиси почтовые операторы стран СНГ достигли договоренности о внедрении системы международных денежных переводов под коллективным товарным знаком Всемирного почтового союза (ВПС) – PosTransfer. Тем самым сделан первый шаг к созданию единой почтовой платежной системы в регионе СНГ.

Договоренности сторон были зафиксированы в соответствующем Меморандуме, который был подписан почтовыми операторами России, Украины, Казахстана, Армении, Беларуси, Киргизии и Таджикистана. Создание единой почтовой платежной системы реализуется вслед за соответствующим решением, принятым на заседании Комиссией по почтовым финансовым услугам на Всемирном Почтовом Конгрессе, прошедшем в сентябре 2016 года в г. Стамбуле. Почтовые операторы стран СНГ станут первыми участниками новой системы электронных денежных переводов под единым брендом PosTransfer, для которого уже создана единая технологическая платформа, разработан и утверждён логотип и фирменный стиль.

В Меморандуме зафиксирована необходимость выработки общей стратегии, единых правил и стандартов работы системы PosTransfer в регионе, а также единой маркетинговой политики. Система PosTransfer предусматривает возможность почтовым операторам принимать и выплачивать денежные переводы через агентские сети, использовать дистанционные каналы, включая мобильные решения. Почтовые переводы станут осуществляться мгновенно, в режиме онлайн, по унифицированным операционным и технологическим стандартам, а взаимодействия почтовых операторов будет осуществляться на основании многостороннего соглашения (договора присоединения).

Ожидается, что почтовые операторы стран СНГ подключатся к системе PosTransfer до конца 2017 года, впоследствии к системе присоединятся остальные страны-члены Всемирного почтового союза. Для подготовки к следующему этапу проекта создана Рабочая группа.

Комиссия ВПС по почтово-финансовым услугам, разработавшая новую концепцию развития финансовых услуг, работает под председательством заместителя генерального директора Почты России по финансовому бизнесу Владимира Салахутдинова.

«Бизнес-модели и подходы к организации международных почтовых переводов, используемые многими почтовыми операторами были созданы несколько десятков лет назад. Сегодня они не актуальны. Дальнейшее их использование приведет к окончательной потере почтами этого рынка. Мы работаем над рядом инициатив по принципиальному изменению этих подходов и хотим это сделать вместе с нашими партнерами – почтовыми операторами стран СНГ. Создание системы PosTransfer первый шаг в этом направлении. Учитывая интерес и поддержку инициативы нашими партнерами, мы рассчитываем, что он будет успешным».