Во втором квартале 2017 года в Москве не введено ни одного торгового центра

1 августа 2017 г.

- До конца года в Москве может быть введено всего 195 000 кв. м торговой недвижимости –

- К концу года уровень вакансии может составить рекордные 8,5% -

CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости, подвела итоги первого полугодия 2017 года на рынке торговой недвижимости Москвы. Согласно прогнозам CBRE, на фоне падения объемов ввода новых торговых площадей на 58% по сравнению с 2016 годом, вакансия в конце года может составить рекордные за последние 2 года 8,5%.

Основные показатели рынка торговой недвижимости Москвы

I кв. 2017 II кв. 2017 2017 О Общее предложение, тыс. кв. м 5 733 5 733 5 928 Объем нового строительства, тыс. кв. м 0 0 195 Доля свободных площадей в ТЦ, % 9,5 8,8 8,5 Прайм ставка капитализации, % 10,25 10,00 10,00

Источник: CBRE, II кв. 2017 г.

До конца года высокие шансы открытия имеют 5 объектов, 3 из которых анонсированы на III квартал: ВТБ Арена Парк, VEGAS Кунцево, Жулебино, Галеон и Видное Ритейл парк. Арендопригодная общая площадь новых торговых центров составит порядка 195 тыс. кв. м.

Сокращение уровня вакансии, вызванное отсутствием нового предложения в 1П 2017 года, наблюдается как в старых объектах, так и торговых центрах, введенных в период кризиса 2014-2016 годов. Так, средний уровень вакантных площадей в торговых центрах 2014-2015 годов сократился за последние 2 года с 27% до 13%, а в объектах 2016 года с 38% до 17% за последние 12 месяцев.

В первом полугодии на российском рынке наблюдался активный выход новых международных брендов. Всего за полугодие на московском рынке дебютировали 23 новых ритейлера, 33% из которых – это магазины сегмента одежды и обуви. Среди брендов, вышедших на московский рынок во II кв. – Eataly, Jura, Clarins SPA, Huawei, Meizu, Plein Sport и другие. О планах выхода на российский рынок в 2017 году заявили еще 15 международных брендов, среди которых Disney Store, Mauboussin, Aiim, Tresophi.

Марина Малахатько, директор отдела торговых помещений CBRE в Москве, комментирует:

«Первое полугодие прошло для fashion-операторов довольно плачевно в связи с погодой. Летние коллекции не успели продать до начала июньских и июльских распродаж, в связи с чем часть сетевых операторов опять пересмотрела планы по развитию. Ставки аренды, по-прежнему, зависят от качества проекта, поэтому можно сказать, что ставки технически растут в силу низкого темпа ввода новых ТЦ».