Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
- До конца года в Москве может быть введено всего 195 000 кв. м торговой недвижимости –
- К концу года уровень вакансии может составить рекордные 8,5% -
CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости, подвела итоги первого полугодия 2017 года на рынке торговой недвижимости Москвы. Согласно прогнозам CBRE, на фоне падения объемов ввода новых торговых площадей на 58% по сравнению с 2016 годом, вакансия в конце года может составить рекордные за последние 2 года 8,5%.
Основные показатели рынка торговой недвижимости Москвы
|
I кв. 2017
|
II кв. 2017
|
2017 О
|
Общее предложение, тыс. кв. м
|
5 733
|
5 733
|
5 928
|
Объем нового строительства, тыс. кв. м
|
0
|
0
|
195
|
Доля свободных площадей в ТЦ, %
|
9,5
|
8,8
|
8,5
|
Прайм ставка капитализации, %
|
10,25
|
10,00
|
10,00
Источник: CBRE, II кв. 2017 г.
До конца года высокие шансы открытия имеют 5 объектов, 3 из которых анонсированы на III квартал: ВТБ Арена Парк, VEGAS Кунцево, Жулебино, Галеон и Видное Ритейл парк. Арендопригодная общая площадь новых торговых центров составит порядка 195 тыс. кв. м.
Сокращение уровня вакансии, вызванное отсутствием нового предложения в 1П 2017 года, наблюдается как в старых объектах, так и торговых центрах, введенных в период кризиса 2014-2016 годов. Так, средний уровень вакантных площадей в торговых центрах 2014-2015 годов сократился за последние 2 года с 27% до 13%, а в объектах 2016 года с 38% до 17% за последние 12 месяцев.
В первом полугодии на российском рынке наблюдался активный выход новых международных брендов. Всего за полугодие на московском рынке дебютировали 23 новых ритейлера, 33% из которых – это магазины сегмента одежды и обуви. Среди брендов, вышедших на московский рынок во II кв. – Eataly, Jura, Clarins SPA, Huawei, Meizu, Plein Sport и другие. О планах выхода на российский рынок в 2017 году заявили еще 15 международных брендов, среди которых Disney Store, Mauboussin, Aiim, Tresophi.
Марина Малахатько, директор отдела торговых помещений CBRE в Москве, комментирует:
«Первое полугодие прошло для fashion-операторов довольно плачевно в связи с погодой. Летние коллекции не успели продать до начала июньских и июльских распродаж, в связи с чем часть сетевых операторов опять пересмотрела планы по развитию. Ставки аренды, по-прежнему, зависят от качества проекта, поэтому можно сказать, что ставки технически растут в силу низкого темпа ввода новых ТЦ».