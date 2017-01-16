Водители 30-40 лет чаще других попадают в ДТП

16 февраля 2017 г.

По статистике ГИБДД за январь-ноябрь 2016 г., в России зафиксировано 136,3 тыс. аварий из-за нарушений водителями правил дорожного движения. Наибольшее количество ДТП произошло с участием транспортных средств, которые управлялись водителями в возрасте от 30 до 40 лет. Новое выгодное предложение «Каско в десятку» от «АльфаСтрахование» с 23% скидкой станет отличным подарком на 23 февраля и 8 марта. Позаботьтесь о ваших близких.

За период с январь по ноябрь 2016 г. в России произошло 36 тыс. аварий с участием транспортных средств, которые принадлежали лицам в возрасте 30-40 лет. Второе место по количеству ДТП занимает категория 40-50 лет (22,7 тыс.), третье – 25-30 лет (22,1 тыс.). На четвертом месте водители 50-60 лет (18,1 тыс.), а замыкают пятерку молодые автовладельцы авто в возрасте 21-25 лет (13,4 тыс.). В Москве также произошло наибольшее количество аварий при участии водителей 30-40 лет (2 тыс. из 7 тыс. ДТП).

«АльфаСтрахование» решила облегчить муки выбора полезного и нужного подарка к 23 февраля и 8 марта и разработала специальное предложение - полис «Каско в десятку» всего за 7662 руб. С 23 февраля по 23 марта скидка на данную защиту для автомобиля от «АльфаСтрахование» составит 23%. Полис также даст возможность начать процесс урегулирования убытка через мобильное приложение прямо на месте аварии.

На страхование по программе «Каско в десятку» принимаются некредитные отечественные автомобили и иномарки не старше семи лет и не дороже 1,5 млн руб. Если страхователь не является виновником аварии, но виновник ДТП при этом установлен, «АльфаСтрахование» отремонтирует автомобиль клиента у официального дилера или на станции технического обслуживания автомобилей (СТОА). Ремонт на СТОА также предоставляется в случае истечения гарантии транспортного средства, а урегулирование убытка - в том числе, когда полис у виновника ДТП отсутствует, является поддельным или принадлежит ушедшему с рынка страховщику. Кроме этого, страховая программа не ограничивает число обращений в год и полностью покрывает риск угона.

«К 30-40 годам автовладельцы обычно имеют достаточный опыт вождения, но часто теряют бдительность из-за излишней самоуверенности. С полисом «Каско в десятку» пострадавший всегда сможет обратиться на СТОА и отремонтировать свой автомобиль, - говорит Максим Огородов, директор департамента маркетинга «АльфаСтрахование». - «Каско в десятку» станет отличным подарком к 23 февраля и 8 марта для уверенных в себе водителей. И, что немаловажно, сейчас этот полис можно приобрести по привлекательной цене, сравнимой со стоимостью ОСАГО».