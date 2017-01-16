С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
По статистике ГИБДД за январь-ноябрь 2016 г., в России зафиксировано 136,3 тыс. аварий из-за нарушений водителями правил дорожного движения. Наибольшее количество ДТП произошло с участием транспортных средств, которые управлялись водителями в возрасте от 30 до 40 лет. Новое выгодное предложение «Каско в десятку» от «АльфаСтрахование» с 23% скидкой станет отличным подарком на 23 февраля и 8 марта. Позаботьтесь о ваших близких.
За период с январь по ноябрь 2016 г. в России произошло 36 тыс. аварий с участием транспортных средств, которые принадлежали лицам в возрасте 30-40 лет. Второе место по количеству ДТП занимает категория 40-50 лет (22,7 тыс.), третье – 25-30 лет (22,1 тыс.). На четвертом месте водители 50-60 лет (18,1 тыс.), а замыкают пятерку молодые автовладельцы авто в возрасте 21-25 лет (13,4 тыс.). В Москве также произошло наибольшее количество аварий при участии водителей 30-40 лет (2 тыс. из 7 тыс. ДТП).
«АльфаСтрахование» решила облегчить муки выбора полезного и нужного подарка к 23 февраля и 8 марта и разработала специальное предложение - полис «Каско в десятку» всего за 7662 руб. С 23 февраля по 23 марта скидка на данную защиту для автомобиля от «АльфаСтрахование» составит 23%. Полис также даст возможность начать процесс урегулирования убытка через мобильное приложение прямо на месте аварии.
На страхование по программе «Каско в десятку» принимаются некредитные отечественные автомобили и иномарки не старше семи лет и не дороже 1,5 млн руб. Если страхователь не является виновником аварии, но виновник ДТП при этом установлен, «АльфаСтрахование» отремонтирует автомобиль клиента у официального дилера или на станции технического обслуживания автомобилей (СТОА). Ремонт на СТОА также предоставляется в случае истечения гарантии транспортного средства, а урегулирование убытка - в том числе, когда полис у виновника ДТП отсутствует, является поддельным или принадлежит ушедшему с рынка страховщику. Кроме этого, страховая программа не ограничивает число обращений в год и полностью покрывает риск угона.
«К 30-40 годам автовладельцы обычно имеют достаточный опыт вождения, но часто теряют бдительность из-за излишней самоуверенности. С полисом «Каско в десятку» пострадавший всегда сможет обратиться на СТОА и отремонтировать свой автомобиль, - говорит Максим Огородов, директор департамента маркетинга «АльфаСтрахование». - «Каско в десятку» станет отличным подарком к 23 февраля и 8 марта для уверенных в себе водителей. И, что немаловажно, сейчас этот полис можно приобрести по привлекательной цене, сравнимой со стоимостью ОСАГО».