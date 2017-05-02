Водители автобусов впервые показали свое мастерство на финале Национального чемпионата Worldskills Russia 2017

17 мая 2017 г.

Впервые на WorldSkills Russia – 7 водителей продемонстрировали профессиональные навыки управления и маневрирования автобусами малой, средней и большой вместимости. В Краснодаре состоялись уникальные соревнования в рамках презентационных компетенций Национального чемпионата «Молодые профессионалы 2017». Инициаторами состязаний транспортников совместно с Союзом «Ворлдскиллс Россия» выступили Минтранс России, Агентство автомобильного транспорта (ФБУ «Росавтотранс») и ОАО «НИИАТ».

15 мая Национальный чемпионат открыли губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, генеральный директор Союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов. На церемонии открытия присутствовали также представители ФБУ «Росавтотранс».

Право показать свои навыки управления автобусами в финале конкурса завоевали молодые работники отраслевых организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Республики Крым, Кировской и Рязанской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

Для презентационной компетенции были подобраны современные комфортабельные автобусы. В ходе конкурсных дней мастера продемонстрировали свои профессиональные навыки по 3 категориям в 4 дисциплинах, среди которых скоростное маневрирование и комфортное вождение, а также осуществление перевозок на городском и загородном маршрутах. Кроме того, во время соревнований жюри оценили теоретические знания ПДД у участников.

«Водитель автобуса должен быть квалифицированным специалистом, поскольку он отвечает за безопасную и комфортную перевозку пассажиров. В рамках конкурса WorldSkills Russia навыки молодых водителей оценивают не только на знания ПДД и техническое обслуживание транспортного средства, но и управление автобусом в различных погодных условиях, и скорость реакции на изменение дорожной ситуации. Участие в таких крупных и престижных соревнованиях повышает роль и популяризирует профессию водителя транспорта общего пользования среди молодежи», - подчеркнул генеральный директор ФБУ «Росавтотранс» Алексей Двойных.

Успешная презентация новой компетенции в этом году – важнейшее условие для дальнейшего участия работников отрасли в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» в 2018 году, а также возможность в будущем состязаться на чемпионатах Европы и мировых первенствах WorldSkills Competition.

Напомним, финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2017 проходит с 15 по 19 мая по 109 компетенциям и определяет лучших молодых профессионалов среди 1200 российских и зарубежных конкурсантов. Конкурс является самым масштабным в России соревнованием профессионального мастерства по стандартам WorldSkills.