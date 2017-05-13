Volkswagen Group Rus и «Группа ГАЗ» расширяют сотрудничество в России

15 июня 2017 г.

Развитие совместных проектов в трех областях сотрудничества

Volkswagen Group Rus и «Группа ГАЗ» подписали соглашение о продлении контрактного производства легковых автомобилей

Volkswagen будет поставлять двигатели для легких коммерческих автомобилей марки ГАЗ

Компания Volkswagen Truck & Bus и «Группа ГАЗ» подписали соглашение о намерениях рассмотреть возможности стратегического партнерства

Нижний Новгород

Volkswagen Group Rus и «Группа ГАЗ», входящая в состав корпорации «Русские машины», объединяющей машиностроительные активы группы «Базовый Элемент», подписали соглашения о сотрудничестве в трех областях. Подписание официальных документов состоялось в Нижнем Новгороде в присутствии губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

Продление соглашения о контрактном производстве

Volkswagen Group Rus и «Группа ГАЗ» расширяют совместный проект по производству автомобилей Volkswagen и ŠKODA на Горьковском автомобильном заводе и открывают новые возможности развития модельного ряда. Маркус Озегович, генеральный директор Volkswagen Group Rus, и Вадим Сорокин, президент «Группы ГАЗ», подписали соглашение, в рамках которого совместный проект продлен до 2025 года, определены варианты моделей для производства в Нижнем Новгороде и намечены планы адаптации производственных мощностей Горьковского автомобильного завода для запуска новых моделей для Volkswagen Group Rus.

Volkswagen Group Rus и «Группа ГАЗ» начали сотрудничество в 2011 году, когда было подписано соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и ŠKODA на Горьковском автомобильном заводе. В рамках этого проекта на предприятии были построены новые сборочный и кузовной цеха, модернизирован окрасочный цех, усовершенствованы логистическая система и система контроля качества, а также организовано производство компонентов для автомобилей Volkswagen и ŠKODA. Сотрудники завода прошли обучение на предприятиях марок Volkswagen и ŠKODA в Германии и Чехии, кроме того, на Горьковском автомобильном заводе был открыт новый тренинг-центр. За период сотрудничества Volkswagen Group Rus и «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде было выпущено всего порядка 200 000 автомобилей Volkswagen Jetta, ŠKODA Yeti и Octavia.

Маркус Озегович: «Мы расширяем наше успешное партнерство с “Группой ГАЗ” в рамках контрактного производства, поскольку местное производство всегда было ключевым элементом долгосрочной стратегии развития концерна Volkswagen в России. Даже в последние три кризисных года мы продолжали развивать наш бизнес в России, инвестировав дополнительно 500 млн евро в производство и оборудование. Мы гордимся своим участием в российской автомобильной промышленности, а также тем, что способствуем ее развитию и создаем новые рабочие места».

Вадим Сорокин: «Подписанные сегодня соглашения подтверждают успех нашего совместного проекта с Volkswagen Group Rus, который продолжается уже более пяти лет, и открывают новый этап сотрудничества. Таким образом, мы приступаем ко второму циклу контрактной сборки автомобилей Volkswagen и ŠKODA на Горьковском автозаводе».

Максимальный ежегодный объем контрактного производства Горьковского автомобильного завода в рамках сотрудничества с Volkswagen Group Rus составляет около 132 000 легковых автомобилей. Общая сумма инвестиций в оборудование и инфраструктуру – 300 млн евро. В настоящее время на сборке автомобилей марок Volkswagen и ŠKODA на предприятии «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде работает около 3 000 человек.

Контракт на поставку двигателей Volkswagen 2.0 TDI с завода в Зальцгиттере (Германия) для сборки автомобилей на Горьковском автомобильном заводе

В рамках нового этапа сотрудничества «Группа ГАЗ» будет оснащать автомобили ГАЗ двигателями Volkswagen TDI 2.0, поставляемыми с завода в Зальцгиттере (Германия). Этот дизельный двигатель соответствует всем регулирующим требованиям и экологическим стандартам и будет устанавливаться на автомобили семейства «ГАЗель NEXT», которое включает в себя бортовые автомобили и шасси, цельнометаллические фургоны и микроавтобусы.

Томас Шмаль, член правления марки Volkswagen – легковые автомобили, ответственный за направление «Компоненты»: «Поставляя двигатели “Группе ГАЗ” мы значительно укрепляем наше партнерство и наши позиции в России как производителя автокомпонентов. На протяжении десятилетий мы развивали экспертизу в создании двигателей, постоянно ориентируясь на инновации и технологии будущего. Сегодня мы распространяем наши компетенции на новые рынки».

Зигфрид Вольф, председатель правления корпорации «Русские машины»: «Расширение сотрудничества с концерном Volkswagen обеспечит дальнейшую модернизацию мощностей Горьковского автомобильного завода и даст новый импульс развитию нашего модельного ряда и росту экспортных продаж автомобилей ГАЗ».

Подразделение Volkswagen Truck & Bus и «Группа ГАЗ» подписали соглашение о намерениях

Подразделение Volkswagen Truck & Bus и «Группа ГАЗ» подписали соглашение о намерениях, в рамках которого компании рассмотрят возможности для долгосрочного стратегического партнерства. Основной упор будет сделан на поставку и совместную сборку автокомпонентов, а также на разработку концепций совместных продуктов.

Подразделение Volkswagen Truck & Bus, в которое входят марки MAN, Scania и Volkswagen Caminhões е Ônibus, и «Группа ГАЗ», являющаяся крупнейшим российским производителем легкого, среднего и тяжелого коммерческого транспорта, уже имеют многолетний опыт сотрудничества в автобусной сфере. Теперь эти доверительные отношения станут основой для расширения взаимовыгодного партнерства. Подразделение Volkswagen Truck & Bus располагает широким пакетом технологических разработок, а также обширной международной дилерской сетью. Преимуществом «Группы ГАЗ», крупнейшего в России производителя коммерческого транспорта и автобусов, является отличное знание внутреннего рынка и развитую производственную и сбытовую инфраструктуру.

Андреас Реншлер, член правления Volkswagen AG, ответственный за коммерческие автомобили, генеральный директор подразделения Volkswagen Truck & Bus, и Манфред Айбек, генеральный директор корпорации «Русские машины» в присутствии губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, а также представителей прессы сегодня подписали соглашение о намерениях.

В качестве следующего шага компании тщательно изучат возможности для осуществления совместных проектов.

Андреас Реншлер: «Подписывая это соглашение, мы делаем еще один важный шаг в рамках нашей глобальной стратегии лидерства и ясно демонстрируем наши обязательства по отношению к российскому рынку. “Группа ГАЗ” играет ведущую роль на российском рынке коммерческого транспорта и является для нас надежным партнером на протяжении многих лет».

Манфред Айбек, генеральный директор корпорации «Русские машины»: «Результатом нашего многолетнего партнерства с Volkswagen Group стало производство на мощностях “Группы ГАЗ” порядка 200 000 автомобилей марок Volkswagen и ŠKODA, а также более 7000 наших автобусов с компонентами Scania и MAN. Расширение сотрудничества между компаниями позволит изучить наши возможности для развития в сегменте коммерческого транспорта в глобальном масштабе».

Сотрудничество между Volkswagen Truck & Bus и «Группой ГАЗ» началось более десяти лет назад.

Начиная с 2007 года компания MAN поставила более 5500 двигателей для городских автобусов марки ЛиАЗ «Группы ГАЗ», которые эксплуатируются в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России, а также за рубежом.

Сотрудничество с компанией Scania началось в 2005 году и привело к созданию туристических автобусов серии CRUISE и междугородных автобусов серии VOYAGE для реализации на рынках России и других стран. Было выпущено 1600 автобусов «Группы ГАЗ» с компонентами Scania. Более 700 таких автобусов было поставлено для Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Сегодня компании реализуют совместный проект по разработке туристических автобусов серии CRUISE с новым интерьером, повышенной функциональностью и усовершенствованными системами ADAS (Advanced Driver Assistance Systems – современные системы помощи водителю). Обновленный автобус станет оптимальным решением для транспортировки спортивных команд и болельщиков для российских городов, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года.