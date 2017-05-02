Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
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На сегодня Крымская таможня, как отмечают эксперты, накопила значительный опыт как в решении задач, связанных с функционированием Свободной экономической зоны Республики Крым, так и во многих других вопросах таможенного регулирования. Обо всём этом и расскажут эксперты Четвёртого Крымского транспортного форума, который состоится 29-30 июня 2017 года в Алуште.
Оргкомитет Крымского транспортного форума продолжает знакомить со спикерами Форума, сегодня это – представители таможни Республики Крым и города Севастополь:
Напомним, в соответствии с ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополь» на всей территории Республики Крым функционирует Свободная экономическая зона, подразумевающая особый режим осуществления предпринимательской деятельности. Срок функционирования СЭЗ предусмотрен до 31 декабря 2039 года.
Подробнее – на Крымском транспортном форуме 29-30 июня 2017 года в Алуште (отель Riviera Sunrise Resort & Spa).
Форум проходит при официальной поддержке Министерства транспорта Республики Крым.
Партнёр Форума - «Константа-Транс».
NB! 31 мая 2017 года заканчивается период льготной регистрации на Форум.
Список участников Форума Вы можете получить, обратившись в Оргкомитет.
Зарегистрироваться на Крымский транспортный форум можно в разделе«Регистрация» на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников Оргкомитета по телефонам:
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