На сегодня Крымская таможня, как отмечают эксперты, накопила значительный опыт как в решении задач, связанных с функционированием Свободной экономической зоны Республики Крым, так и во многих других вопросах таможенного регулирования. Обо всём этом и расскажут эксперты Четвёртого Крымского транспортного форума, который состоится 29-30 июня 2017 года в Алуште.

Оргкомитет Крымского транспортного форума продолжает знакомить со спикерами Форума, сегодня это – представители таможни Республики Крым и города Севастополь:

Олег Моисеев, первый заместитель начальника Крымской таможни

рассмотрит на форуме взаимоотношения таможни и бизнеса

и проанализирует эффективность взаимодействия в рамках

свободной экономической зоны в Республике Крым.

Напомним, в соответствии с ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополь» на всей территории Республики Крым функционирует Свободная экономическая зона, подразумевающая особый режим осуществления предпринимательской деятельности. Срок функционирования СЭЗ предусмотрен до 31 декабря 2039 года.

Юрий Волощенко, начальник отдела таможенных процедур

и таможенного контроля Севастопольской таможни

доложит на Форуме о совершении таможенных операций

в отношении водных транспортных средств

для личного пользования, временно ввозимых физическими лицами

на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Подробнее – на Крымском транспортном форуме 29-30 июня 2017 года в Алуште (отель Riviera Sunrise Resort & Spa).

Форум проходит при официальной поддержке Министерства транспорта Республики Крым.

Партнёр Форума - «Константа-Транс».

Спонсор секции «Железнодорожная логистика» - компания «Радиоавионика».

NB! 31 мая 2017 года заканчивается период льготной регистрации на Форум.

Список участников Форума Вы можете получить, обратившись в Оргкомитет.

Зарегистрироваться на Крымский транспортный форум можно в разделе«Регистрация» на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников Оргкомитета по телефонам:

в Москве +7 (495) 646-01-51 ,

в Санкт-Петербурге +7 (812) 448-08-48 .



До встречи на Крымском транспортном форуме!