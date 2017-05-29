Воронежский филиал ПГК увеличил объемы перевозок в окатышевозах на полигоне ЮВЖД

30 июня 2017 г.

За пять месяцев 2017 года Воронежский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) погрузил 2,2 млн тонн грузов в окатышевозах, на 83% увеличив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот в данном сегменте вырос более чем на 50% и составил 648 млн т-км.

Рост показателей обусловлен вводом в эксплуатацию в конце прошлого года фабрики окомкования концентрата Стойленского горно-обогатительного комбината (входит в Группу НЛМК) мощностью 6 млн тонн окатышей в год.

«В результате ввода в Белгородской области фабрики окомкования был исключен завоз окатышей с Московской железной дороги, что позволило значительно сократить оборот окатышевозов и высвободить часть парка под перевозку альтернативных грузов. В рамках реализуемой в компании программы по повышению эффективности использования подвижного состава в апреле этого года мы запустили эксперимент – организовали погрузку известнякового камня в адрес крупных сахарных заводов Черноземья по системе кольцевого маршрута», – отметил директор Воронежского филиала ПГК Александр Герасимов.

В соответствии с новой логистической схемой, со станции Рождество Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) груженые окатышевозы следуют маршрутами в адрес предприятий, расположенных в границах ЮВЖД, а после выгрузки возвращаются технологическими маршрутами на станцию отправки. В рамках эксперимента с апреля 2017 года филиал перевез 4,8 тыс. тонн известнякового камня.