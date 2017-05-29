Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
За пять месяцев 2017 года Воронежский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) погрузил 2,2 млн тонн грузов в окатышевозах, на 83% увеличив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот в данном сегменте вырос более чем на 50% и составил 648 млн т-км.
Рост показателей обусловлен вводом в эксплуатацию в конце прошлого года фабрики окомкования концентрата Стойленского горно-обогатительного комбината (входит в Группу НЛМК) мощностью 6 млн тонн окатышей в год.
«В результате ввода в Белгородской области фабрики окомкования был исключен завоз окатышей с Московской железной дороги, что позволило значительно сократить оборот окатышевозов и высвободить часть парка под перевозку альтернативных грузов. В рамках реализуемой в компании программы по повышению эффективности использования подвижного состава в апреле этого года мы запустили эксперимент – организовали погрузку известнякового камня в адрес крупных сахарных заводов Черноземья по системе кольцевого маршрута», – отметил директор Воронежского филиала ПГК Александр Герасимов.
В соответствии с новой логистической схемой, со станции Рождество Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) груженые окатышевозы следуют маршрутами в адрес предприятий, расположенных в границах ЮВЖД, а после выгрузки возвращаются технологическими маршрутами на станцию отправки. В рамках эксперимента с апреля 2017 года филиал перевез 4,8 тыс. тонн известнякового камня.