Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
VOZOVOZ выходит на рынок Тольятти с выгодными тарифами и современными решениями для частных и корпоративных клиентов.
В центральном районе Тольятти состоялось открытие филиала транспортной компании VOZOVOZ. Терминал на улице Базовая д.20 стр 8 начинает работать на прием и выдачу грузов, предоставляя широкий спектр сопутствующих услуг. Клиентам доступны перевозки между городами, доставки от «адреса до адреса», услуги хранения груза и дополнительной упаковки.
VOZOVOZ выходит на рынок Тольятти с выгодными тарифами и современными решениями для частных и корпоративных клиентов.
Для физических лиц предусмотрена упрощенная система оформления заказа и получение грузов по коду смс. Функционал личного кабинета позволяет клиентам управлять отправками в режиме онлайн и вносить изменения в пару кликов. Так, команда на смену адреса, телефона или получателя мгновенно попадает в базу перевозчика и сразу принимается к исполнению. Этот сервис также важен для индивидуальных предпринимателей и представителей среднего бизнеса.
Корпоративным клиентам VOZOVOZ предлагает сервис, который позволяет работать с перевозчиком в одном информационном пространстве, автоматизировать бизнес-процессы и рационально использовать складские помещения. Для многих клиентов транспортной компании снижение затрат на логистику достигло 40%. Получение таких результатов стало возможным благодаря использованию интеграция api или модулей 1С, системы штрихкодирования и электронного документооборота.
«Ранее доставки в Тольятти осуществлялись через самарское представительство VOZOVOZ. Сейчас мы расширяем присутствие в Поволжье и тольяттинское направление считаем одним из самых перспективных. Наша команда готова предоставить качественный сервис и способствовать развитию бизнеса клиентов» - отметил генеральный директор VOZOVOZ Сергей Демидов.
Один из самых успешных стартапов на рынке перевозок сборных грузов VOZOVOZ был основан в 2014 году. Только за прошлый год оборот компании вырос на 275%. Среди клиентов компании– представители малого и среднего бизнеса, компании-производители, международные корпорации. География филиалов VOZOVOZ покрывает более 70% территории России.