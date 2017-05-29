VOZOVOZ расширяет присутствие в Поволжье

21 июня 2017 г.

VOZOVOZ выходит на рынок Тольятти с выгодными тарифами и современными решениями для частных и корпоративных клиентов.

В центральном районе Тольятти состоялось открытие филиала транспортной компании VOZOVOZ. Терминал на улице Базовая д.20 стр 8 начинает работать на прием и выдачу грузов, предоставляя широкий спектр сопутствующих услуг. Клиентам доступны перевозки между городами, доставки от «адреса до адреса», услуги хранения груза и дополнительной упаковки.

VOZOVOZ выходит на рынок Тольятти с выгодными тарифами и современными решениями для частных и корпоративных клиентов.

Для физических лиц предусмотрена упрощенная система оформления заказа и получение грузов по коду смс. Функционал личного кабинета позволяет клиентам управлять отправками в режиме онлайн и вносить изменения в пару кликов. Так, команда на смену адреса, телефона или получателя мгновенно попадает в базу перевозчика и сразу принимается к исполнению. Этот сервис также важен для индивидуальных предпринимателей и представителей среднего бизнеса.

Корпоративным клиентам VOZOVOZ предлагает сервис, который позволяет работать с перевозчиком в одном информационном пространстве, автоматизировать бизнес-процессы и рационально использовать складские помещения. Для многих клиентов транспортной компании снижение затрат на логистику достигло 40%. Получение таких результатов стало возможным благодаря использованию интеграция api или модулей 1С, системы штрихкодирования и электронного документооборота.

«Ранее доставки в Тольятти осуществлялись через самарское представительство VOZOVOZ. Сейчас мы расширяем присутствие в Поволжье и тольяттинское направление считаем одним из самых перспективных. Наша команда готова предоставить качественный сервис и способствовать развитию бизнеса клиентов» - отметил генеральный директор VOZOVOZ Сергей Демидов.

Один из самых успешных стартапов на рынке перевозок сборных грузов VOZOVOZ был основан в 2014 году. Только за прошлый год оборот компании вырос на 275%. Среди клиентов компании– представители малого и среднего бизнеса, компании-производители, международные корпорации. География филиалов VOZOVOZ покрывает более 70% территории России.