Все свои: «Деловые Линии» расширили функционал мобильного приложения для неавторизованных пользователей

17 мая 2017 г.

Расчет заказа, отслеживание статуса груза, поиск терминалов, уведомления о скидках и даже просмотр ленты новостей — эти функции теперь стали доступны для всех пользователей мобильного приложения «Деловых Линий». За два года программу скачали более 10% клиентов группы компаний. Регистрация теперь нужна только для непосредственного заказа через смартфон.

Чаще всего, как выяснили специалисты «Деловых Линий», с мобильного устройства люди ищут офисы группы компаний, узнают примерную стоимость перевозок и точное местоположение своих грузов.

«Главная задача мобильного приложения – сэкономить время наших клиентов. Пользователю не нужно звонить в контакт-центр или тем более идти в офис – большую часть вопросов можно решить прямо с экрана телефона. Программа доступна 24/7. Если у наших клиентов есть какие-либо потребности – мы обязательно к ним прислушиваемся», — отметил директор управления по маркетингу и коммерческой деятельности Давид Шамаев.

Напомним, ГК «Деловые Линии» — первая транспортно-логистическая компания, которая запустила собственное мобильное приложение для iOS и Android. На данный момент программа обладает почти полным функционалом сайта.