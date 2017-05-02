Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Расчет заказа, отслеживание статуса груза, поиск терминалов, уведомления о скидках и даже просмотр ленты новостей — эти функции теперь стали доступны для всех пользователей мобильного приложения «Деловых Линий». За два года программу скачали более 10% клиентов группы компаний. Регистрация теперь нужна только для непосредственного заказа через смартфон.
Чаще всего, как выяснили специалисты «Деловых Линий», с мобильного устройства люди ищут офисы группы компаний, узнают примерную стоимость перевозок и точное местоположение своих грузов.
«Главная задача мобильного приложения – сэкономить время наших клиентов. Пользователю не нужно звонить в контакт-центр или тем более идти в офис – большую часть вопросов можно решить прямо с экрана телефона. Программа доступна 24/7. Если у наших клиентов есть какие-либо потребности – мы обязательно к ним прислушиваемся», — отметил директор управления по маркетингу и коммерческой деятельности Давид Шамаев.
Напомним, ГК «Деловые Линии» — первая транспортно-логистическая компания, которая запустила собственное мобильное приложение для iOS и Android. На данный момент программа обладает почти полным функционалом сайта.