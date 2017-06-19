Ввод основного объема новых офисных площадей в Москве перенесен на вторую половину года

3 августа 2017 г.

- Доля свободных площадей на рынке офисной недвижимости продолжает снижаться –

CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости, подвела итоги первого полугодия 2017 года на рынке офисной недвижимости Москвы.

В 1 полугодии 2017 года было арендовано и приобретено под собственное использование 530 400 кв. м, что только на 4% ниже показателя в аналогичном периоде прошлого года. Однако если в 1 половине 2016 года сделки купли-продажи офисных площадей, большинство из которых имели нерыночных характер, сформировали половину объема новых сделок, то в структуре спроса 1 полугодия 2017 года наблюдалось значительное преобладание арендованных помещений (94% от совокупного объема за период).

Крупные сделки 1 полугодие 2017 года





Источник: CBRE, 1 полугодие 2017 г.

В 1 полугодии 2017 года в Москве было введено в эксплуатацию 21 100 кв. м. новых офисных площадей (БЦ «Дубровка Плаза» и новые корпуса в БЦ «Большевик»), что является абсолютно минимальным значением за предшествующие более чем десять лет.

Доля свободных площадей на рынке офисной недвижимости продолжает снижаться. На конец II квартала 2017 года вакансия составила 15,4%, что на 0,5 п. п. ниже значения конца прошлого года и на 1,3 п. п. ниже показателя в 1 полугодии 2016 года. Сокращение доли свободных площадей наблюдалось как в классе А с 19,3% в 1 полугодии 2016 года до 18,4% в 1 полугодии этого года, так и в классе В – с 15,7% до 14,3% соответственно за аналогичные периоды.

Основные показатели рынка офисной недвижимости Москвы

(общий объем заключенных сделок, новое строительство и доля свободных площадей)

Источник: CBRE, 1 полугодие 2017 г.

Елена Денисова, старший директор, руководитель отдела офисных помещений CBRE, комментирует:

«Снижение вакансии в сегментах обоих классов стало основной тенденцией 1 полугодия 2017 года на рынке на фоне отсутствия нового предложения и относительно стабильного спроса. Нулевой ввод тем временем продолжает углублять «провал», который постепенно образуется на рынке в новом предложении качественных объектов на ближайшие 2-3 года, что еще больше ограничит в выборе средних и крупных пользователей. Реализованный спрос остается ограниченным, тогда как активность на рынке продолжает тенденцию к росту по сравнению с прошлым годом. Конверсия этой активности в реальные сделки во второй половине года, или ее отсутствие, определит потенциал старта роста ставок в дальнейшем».