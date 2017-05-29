Выручка филиала «РЖД Логистики» во Владивостоке по направлению грузовой логистики увеличилась в I квартале 2017 года в 13,5 раз

26 июня 2017 г.

Владивосток, 26 июня 2017 г. – Филиал АО «РЖД Логистика» во Владивостоке в I квартале 2017 года увеличил объем выручки по направлению «грузовая логистика» в 13,5 раз по сравнению с I кварталом 2016 года, почти в 4 раза выросла выручка от логистического аутсорсинга. В денежном выражении выручка от грузовой логистики составила 2,8 млн рублей, от логистического аутсорсинга – 4,3 млн рублей.

Объем обработанных грузов в отчетном периоде составил 3 250 тонн. Общий объем выручки в I квартале 2017 года – 17,2 млн рублей.

«Сегодня наш филиал активно развивает направление транзитных перевозок в страны АТР по МТК «Приморье-2», с чем и связан заметный рост показателей по направлению «грузовая логистика». Все более востребованным становится и логистический аутсорсинг, среди наших клиентов в этом сегменте ОАО «Евраз НМТП» и ОАО «ВМРП», – отметил директор филиала АО «РЖД Логистика» во Владивостоке Демьян Бужевник.