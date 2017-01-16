С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
В 4-м квартале 2016 года выручка компании JLL увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 14% - до 2,2 млрд долл., выручка за вычетом прямых расходов – на 11%, до 1,8 млрд долл. В целом за год выручка компании продемонстрировала рост с 6 млрд долл. до 6,8 млрд долл., выручка за вычетом прямых расходов – с 5,2 млрд долл. до 5,8 млрд долл.
«Мы зафиксировали двузначный рост выручки и за последний квартал, и за 2016 год в целом в первую очередь благодаря недавним сделкам по приобретению бизнеса и органическому росту, - говорит Кристиан Ульбрих, исполнительный директор компании JLL. – Мы будем фокусироваться на преобразовании положительной динамики выручки и стратегических инвестиций в ускоренный рост прибыли. Наши бизнесы демонстрируют хорошие показатели, и мы ожидаем сохранения позитивных тенденций в экономике и сфере недвижимости на большинстве рынков в нынешнем году».
Результаты по регионам:
В Северной и Южной Америке выручка JLL в 4-м квартале выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 13% - до 918 млн долл., выручка за вычетом прямых расходов – на 12%, до 850 млн долл. В целом за год выручка продемонстрировала рост на 15% - до 3 млрд долл., показатель за вычетом прямых расходов – на 15%, до 2,8 млрд долл. В 2016 году позитивная динамика наблюдалась во всех направлениях бизнеса, что отражает сбалансированное развитие компании на основе органического роста и приобретения бизнеса.
В странах Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA) выручка в 4-м квартале увеличилась на 28% - до 704 млн долл., за вычетов прямых расходов – на 24%, до 548 млн долл. По итогам года выручка достигла 2,1 млрд долл. (рост на 24% к 2015 году), выручка за вычетом прямых расходов – до 1,5 млрд долл. (рост на 16%). Наиболее значительный рост выручки наблюдался в сфере управления недвижимостью и эксплуатации, в том числе благодаря приобретению компании Integral, а также в управлении проектами.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе выручка JLL в 4-м квартале выросла на 20% - до 436 млн долл., выручка за вычетом прямых расходов – на 11%, до 351 млн долл. За 2016 год в целом выручка увеличилась на 18% и достигла 1,4 млрд долл., выручка за вычетом прямых расходов – на 13%, до 1,1 млрд долл. Основной рост по итогам года наблюдался в управлении недвижимостью и эксплуатации, консультационном бизнесе, управлении проектами