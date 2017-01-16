Выручка компании JLL в 2016 году достигла 6,8 млрд долларов

8 февраля 2017 г.

В 4-м квартале 2016 года выручка компании JLL увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 14% - до 2,2 млрд долл., выручка за вычетом прямых расходов – на 11%, до 1,8 млрд долл. В целом за год выручка компании продемонстрировала рост с 6 млрд долл. до 6,8 млрд долл., выручка за вычетом прямых расходов – с 5,2 млрд долл. до 5,8 млрд долл.

«Мы зафиксировали двузначный рост выручки и за последний квартал, и за 2016 год в целом в первую очередь благодаря недавним сделкам по приобретению бизнеса и органическому росту, - говорит Кристиан Ульбрих, исполнительный директор компании JLL. – Мы будем фокусироваться на преобразовании положительной динамики выручки и стратегических инвестиций в ускоренный рост прибыли. Наши бизнесы демонстрируют хорошие показатели, и мы ожидаем сохранения позитивных тенденций в экономике и сфере недвижимости на большинстве рынков в нынешнем году».

Результаты по регионам:

В Северной и Южной Америке выручка JLL в 4-м квартале выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 13% - до 918 млн долл., выручка за вычетом прямых расходов – на 12%, до 850 млн долл. В целом за год выручка продемонстрировала рост на 15% - до 3 млрд долл., показатель за вычетом прямых расходов – на 15%, до 2,8 млрд долл. В 2016 году позитивная динамика наблюдалась во всех направлениях бизнеса, что отражает сбалансированное развитие компании на основе органического роста и приобретения бизнеса.

В странах Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA) выручка в 4-м квартале увеличилась на 28% - до 704 млн долл., за вычетов прямых расходов – на 24%, до 548 млн долл. По итогам года выручка достигла 2,1 млрд долл. (рост на 24% к 2015 году), выручка за вычетом прямых расходов – до 1,5 млрд долл. (рост на 16%). Наиболее значительный рост выручки наблюдался в сфере управления недвижимостью и эксплуатации, в том числе благодаря приобретению компании Integral, а также в управлении проектами.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе выручка JLL в 4-м квартале выросла на 20% - до 436 млн долл., выручка за вычетом прямых расходов – на 11%, до 351 млн долл. За 2016 год в целом выручка увеличилась на 18% и достигла 1,4 млрд долл., выручка за вычетом прямых расходов – на 13%, до 1,1 млрд долл. Основной рост по итогам года наблюдался в управлении недвижимостью и эксплуатации, консультационном бизнесе, управлении проектами