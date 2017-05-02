Выставка “Transport Logistic” в Мюнхене. Восприятие российского бизнеса.

15 мая 2017 г.

В этом году альянс российских транспортных компаний АСЕХ впервые принял участие в крупнейшей выставке Transport Logistic, представив миру российский логистический бизнес. На одном стенде собрались компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Казани, а также стран Балтии и Финляндии, ведущие бизнес с Россией. На объединённом российском стенде были продемонстрированы наиболее современные технологии в области экспедирования грузов, электронного таможенного декларирования, IT-технологий в логистике, программ юридической и внешнеторговой поддержки грузовладельцев разных стран. Стенд российской логистики был организован при поддержке Комитета по международному сотрудничеству РСПП.

Помимо бизнес программы и переговоров на российском стенде посетители имели возможность участия во множестве мероприятий, проводимых на выставке. Экспоненты могли использовать различные способы привлечения внимания к своему бизнесу, среди которых были как формальные – двусторонние бизнес переговоры, рекламные акции, публикации в СМИ, приглашение грузовладельцев на стенд, так и неформальные – возможность прямого общения с руководителями крупнейших международных компаний у многочисленных барных стоек, ставшие нормой на большинстве стендов баварской выставки.

Председатель правления Альянса АСЕХ Мирослав Золотарев подчеркнул, что Альянс АСЕХ акцентирует свою деятельность на международном сотрудничестве, развивая партнерство с логистическими компаниями и ассоциациями по всему миру.

Именно по этой причине на стенде российской логистики был подписан Меморандум о международном сотрудничестве и создании Трансконтинентального логистического партнерства. К подписанию Меморандума присоединились компании из Швейцарии, Голландии, Италии, России, Германии, Финляндии, Латвии, Украины, Объединенных Арабских Эмиратов.

Среди подписавших документ о сотрудничестве: Председатель Подкомитета по логистике Комитета по международному сотрудничеству РСПП Олег Дунаев, Вице-президент Deutsche Bahn Cargo Уве Лойшнер (Uwe Leuschner), управляющий директор ПОРТ РОСТОК Гернот Теш (Dr. Gernot Tesch), руководитель российско-немецкого экономического клуба Карен фон Биcмарк (Dr. Karen von Bismark), председатель правления первого российского международного логистического альянса ACEX Мирослав Золотарев, президент компании AsstrA associated Traffic A.G. Франк Мюллер (Frank Müller), генеральный директор Eisa Shipping Agencies Игорь Мурзаев, Президент Национальной Ассоциации грузоперевозок и логистики NAFL Надя Абдул Азиз (Nadia Abdul Aziz), ОАЭ, и др.

По словам Олега Дунаева, выставочный центр Messe в Мюнхене стал местом запуска важного проекта и новым шагом к восстановлению международной стабильности посредством бизнес кооперации, невзирая ни на какие политические факторы.

Председатель правления Альянса АСЕХ Мирослав Золотарев сравнивает процесс участия в выставке с игрой в шахматы, в которой каждая компания разрабатывает свою уникальную стратегию и вовлекает свой бизнес в круговорот международной логистики.

Директор департамента маркетинга и продаж АО «ОТЛК» Лариса Кузнецова отметила, что в выставке Transport Logistic приняли участие представители транспортно-логистической отрасли всего евразийского региона. По ее словам участие компании в выставке можно считать эффективным, так как на ней было представлено большое количество потенциальных партнеров и клиентов, а сама выставка очень удобна как для посетителей, так и экспонентов, все процессы хорошо отработаны.

Экспонент выставки руководитель компании Optima Freight, член АСЕХ в Финляндии, Никита Ковалевский сравнивает выставку с 3D моделью логистики. «Когда вы посещаете выставку Transport Logistic, вы видите все грани мира логистики. Возможно сравнить выставку с процессом, когда часовщик рассматривает механизм часов через микроскоп, и ему сразу все становится понятно».

Президент компании Asstra Associated traffic A.G. Дмитрий Лагун отметил, что среди участников большое количество китайских компаний. Этот факт имеет положительное значение для развития перевозок по маршруту Нового Шелкового пути. Развитию данного сервиса в Асстра уделяют особое внимание на трэйд лэйнах Китай <-> СНГ, Китай <-> ЕС. Выставка предоставляет отличные возможности для проведения переговоров с партнерами по существующим и предстоящим проектам.

Учредитель компании RW Solutions Нилс Вэйл (Nils Walle), основатель крупнейшего международного логистического саммита The Freight Summit, по результатам выставки имеет около 80-90 полезных контактов, с которыми можно развивать совместный бизнес.

Шади Фарес (Chadi Fares), руководитель компании Aramex (ОАЭ), считает: «Transport Logistic с каждым разом становится лучше и лучше. Это наиболее полезная из выставок, на которых мы когда-либо присутствовали. Тут и поставщики услуг, и клиенты, и конкуренты. В общем, все, кто нужен».

Следующая выставка Transport Logistic пройдет в Шанхае, а затем снова по традиции в Мюнхене. И стенды российских компаний обязательно будут на ней представлены.