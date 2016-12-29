В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
От лица "Агентства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!
18-20 апреля 2017 года в Москве, в МВК «Крокус Экспо» состоится 22-я Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
TransRussia/TransLogistica – является самой крупной в России выставкой, участники которой представляют услуги по транспортировке коммерческих грузов собственным парком грузового автотранспорта, контейнеров, вагонов, морских и воздушных судов; а также услуги по обработке грузов в терминалах и портах, IT-решения.
В выставке принимают участие более 300 компаний из различных стран мира. Национальные экспозиции представят компании из Белоруссии, Германии, Латвии, Литвы, Казахстана, Китая, Финляндии и Эстонии.
Участники выставки представят:
• Услуги по перевозке грузов:
ATC Air, Atlantic Ro-Ro Carriers, Delko, Eurosib,Fesco, SWIFT Rus, ДВТГ, «Мечел-Транс», «Модуль», «Первая Грузовая Компания» (ПГК), «Первая Тяжеловесная Компания», «Сахалинское Морское Пароходство» (SASCO), «Судоходная Компания «Арк», «ТрансКонтейнер и другие.
• Услуги по обработке грузов в терминалах и портах:
«Грузовой терминал Пулково», «Калининградский морской торговый порт», «Морской торговый порт Усть-Луга», «Новороссийский морской торговый порт», «Феникс», Global Ports, Klaipeda State Seaport Authority, Yingkou Port и другие.
• IT-решения:
Andsoft, Groozgo, Logsoft, Pilot, RD Group, SeaData, «Солво», «ТрансСинтез» и другие.
Традиционно в рамках деловой программы состоится конференция для транспортных компаний и грузовладельцев «ТрансРоссия». Представители транспортно-логистических компаний узнают о стратегиях работы с грузовладельцами, развитии транспортной инфраструктуры, о новых технологиях в логистике. Производственные и торговые компании получат актуальную информацию об особенностях перевозки грузов различных отраслей промышленности.
Приглашаем посетить выставку TransRussia/TransLogistica 2017 18-20 апреля в МВЦ «Крокус Экспо». Для получения бесплатного электронного билета, укажите промокод: tr17iIIPS