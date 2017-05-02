Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Оперативный сотрудник УФСБ по Хабаровскому краю под видом клиента попытался отправить запрещенный груз через терминал ГК «Деловые Линии» в Комсомольске-на-Амуре.
14 апреля 2017 года представитель ведомства передал к перевозке упакованный в коробку груз. Работниками склада, тара была вскрыта, и внутри сотрудники «Деловых Линий» обнаружили муляжи самодельных взрывных устройств и макет гранаты РГД-5. В оформлении документов на отправку было отказано. Прибывшие сотрудники УФСБ поблагодарили коллектив подразделения за бдительность.
А 5 мая 2017 года сверток, похожий на взрывное устройство, был обнаружен уже на терминале в Санкт-Петербурге, и к проверкам профильных ведомств, как оказалось, отношения уже не имел. Прибывшие сотрудники полиции нашли в рюкзаке клиента хорошо изготовленный муляж взрывчатки. Владелец груза от комментариев отказался, и был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Напомним, что проверки УФСБ РФ на соблюдение закона о противодействии терроризму уже успешно прошли и другие подразделения группы компаний — Воронеж, Волгоград, Иваново, Казань, Курск, Уфа. А также, «Деловые Линии» проводят и собственные контрольные проверки.