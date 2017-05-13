Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Компания «Пилакос», белорусский импортер инструментов марок STIHL, VIKING, выбрал WMS Logistics Vision Suite для управления работой склада.
Склад компании «Пилакос», расположенный в Минской области, снабжает продукцией широкую сеть дилеров, работающих по всей территории Беларуси. Компания начала свою деятельность в 2012 году. Сегодня «Пилакос» помимо торговой деятельности осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание техники фирм производителя ANDREAS STIHL AG & Co.KG и VIKING GmbH, имеет собственный склад общей площадью 2000 кв.м.
С целью повышения эффективности работы предприятия руководство компании приняло решение о необходимости автоматизации процессов склада. На основании анализа рынка представленных решений, менеджмент компании остановил свой выбор на WMS-системе международного класса Logistics Vision Suite, центром компетенции которой на территории республики Беларусь является компания «АНТ Технолоджис». Российский интегратор оказывает услуги разработки, внедрения, технической поддержки решений для управления складской логистикой.
В результате реализации проекта на объекте заказчика была внедрена система Logistics Vision Suite Plus на 7 рабочих мест. Автоматизируемый склад работает по стандартной технологии. Территория оборудована стеллажной системой хранения с возможностью размещения разнотипных паллет, выделена зона мезонина, организованы участки контроля и отгрузки товара. Используются классические схемы приемки, размещения, резервирования, пополнения, отбора, отгрузки товара, которые были настроены в системе LVS с учетом типов обрабатываемого товара. Данные в систему передаются посредством терминалов сбора данных, печать этикеток осуществляется с помощью этикеточных принтеров Zebra. В процессе настройки системы Logistics Vision Suite была реализована возможность работы с партиями и комплектами. Учет товара в системе ведется по серийным номерам с использованием методов FIFO. Система формирует необходимую отчетность, предоставляет пользователям сводную информацию для анализа деятельности склада. Данные из системы поступают в учетную программу 1С, интеграция с которой также была выполнена.
Итоги внедрения показали правильность выбранного решения. Компания «ПИЛАКОС» добилась превосходных результатов в достижении поставленных целей. Задача по повышению эффективности работы была выполнена. Заказчик смог уйти от зависимости человеческого фактора и сократить количество ошибок, допускаемых по вине персонала. Система Logistics Vision Suite обеспечивает прозрачность складских операций, предоставляет полную отчетность по товарным остаткам в режиме on-line.