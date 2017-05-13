WMS Logistics Vision Suite управляет работой склада «Пилакос»

14 июня 2017 г.

Компания «Пилакос», белорусский импортер инструментов марок STIHL, VIKING, выбрал WMS Logistics Vision Suite для управления работой склада.

Склад компании «Пилакос», расположенный в Минской области, снабжает продукцией широкую сеть дилеров, работающих по всей территории Беларуси. Компания начала свою деятельность в 2012 году. Сегодня «Пилакос» помимо торговой деятельности осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание техники фирм производителя ANDREAS STIHL AG & Co.KG и VIKING GmbH, имеет собственный склад общей площадью 2000 кв.м.

С целью повышения эффективности работы предприятия руководство компании приняло решение о необходимости автоматизации процессов склада. На основании анализа рынка представленных решений, менеджмент компании остановил свой выбор на WMS-системе международного класса Logistics Vision Suite, центром компетенции которой на территории республики Беларусь является компания «АНТ Технолоджис». Российский интегратор оказывает услуги разработки, внедрения, технической поддержки решений для управления складской логистикой.

В результате реализации проекта на объекте заказчика была внедрена система Logistics Vision Suite Plus на 7 рабочих мест. Автоматизируемый склад работает по стандартной технологии. Территория оборудована стеллажной системой хранения с возможностью размещения разнотипных паллет, выделена зона мезонина, организованы участки контроля и отгрузки товара. Используются классические схемы приемки, размещения, резервирования, пополнения, отбора, отгрузки товара, которые были настроены в системе LVS с учетом типов обрабатываемого товара. Данные в систему передаются посредством терминалов сбора данных, печать этикеток осуществляется с помощью этикеточных принтеров Zebra. В процессе настройки системы Logistics Vision Suite была реализована возможность работы с партиями и комплектами. Учет товара в системе ведется по серийным номерам с использованием методов FIFO. Система формирует необходимую отчетность, предоставляет пользователям сводную информацию для анализа деятельности склада. Данные из системы поступают в учетную программу 1С, интеграция с которой также была выполнена.

Итоги внедрения показали правильность выбранного решения. Компания «ПИЛАКОС» добилась превосходных результатов в достижении поставленных целей. Задача по повышению эффективности работы была выполнена. Заказчик смог уйти от зависимости человеческого фактора и сократить количество ошибок, допускаемых по вине персонала. Система Logistics Vision Suite обеспечивает прозрачность складских операций, предоставляет полную отчетность по товарным остаткам в режиме on-line.