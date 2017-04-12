WMS от AXELOT тиражирована на новом складе сети зоомагазинов «Пет Ритейл»

25 апреля 2017 г.

Успешно использовавшаяся на старом складе компании система была тиражирована на новом, бо́льшем складе и адаптирована под новые требования.

Сеть зоомагазинов «Бетховен» (ООО «Пет Ритейл») — лидер по розничной продаже кормов и аксессуаров для домашних питомцев в Москве и Московской области. Первый зоомагазин сети был открыт в 1993 году, на сегодняшний день работают уже 85 магазинов. Все они функционируют в рамках единой концепции, начиная от стиля оформления до организации торговли в целом, и ассортимент каждого насчитывает более 17000 наименований.

В 2016 году «Пет Ритейл» совместно со специалистами AXELOT автоматизировал складской комплекс компании в Москве. На тот момент вся складская инфраструктура работала на пределе возможностей, но внедрение разработанной AXELOT системы «1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом» позволило устранить имевшиеся проблемы, полностью автоматизировать все ключевые процессы, наладить контроль за перемещениями товара на складе и отслеживать сроки годности и остатки продукции. WMS была интегрирована с корпоративной информационной системой «1С:Управление торговлей» посредством программного решения AXELOT Datareon ESB.

Позднее руководство «Пет Ритейл» запланировало переезд на новый большой склад: если площадь старого составляла 2000 кв.м., то новый занимал уже 7500 кв.м. Соответственно, увеличился и ассортимент – до 20 000 активных наименований товара. Так как внедренная ранее система полностью устраивала руководство компании по функциональным возможностям, было принято решение тиражировать ее на новом складе. Реализацией этого проекта также занимались специалисты AXELOT.

В краткие сроки, чуть более месяца, специалисты компании AXELOT тиражировали решение на новом складе. Дополнительно был осуществлен ряд доработок в соответствии с новыми условиями работы. В частности, была внедрена технология консолидации заказов по адресам доставки в зоне отгрузки, осуществляется выборочный контроль сборки заказов. Автоматизировано 5 стационарных и 25 мобильных рабочих мест.

WMS от AXELOT все также эффективно справляется с управлением складскими процессами уже на новом складе компании «Пет Ритейл», имеется пространство и для дальнейших улучшений и нововведений. Руководство компании имеет возможность оперативно принимать стратегические решения по контролю работы склада и персонала.