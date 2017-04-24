WMS-система Logistics Vision Suite внедрена на складе дистрибьютора «Тарпан»

11 мая 2017 г.

Компания «АНТ Технолоджис» завершила проекта внедрения системы управления складом Logistics Vision Suite на складе чайно-кофейной дистрибьюторской компании «Тарпан»

ГК «Тарпан» - крупный дистрибьютор, специализирующийся на поставках чайно-кофейной продукции по всей России. Ассортимент продукции включает более 3 000 различных наименований чая, кофе, какао, шоколада, сахара от класса эконом до класса премиум. Партнерами компании являются крупнейшие торговые сети, такие как Ашан, Карусель, Stockmann и др.

Компания ведет клиентоориентированную политику, предлагает своим заказчикам качественный сервис, логистику, участие в совместных акциях по продвижению товара, обучение партнеров.

С целью оптимизации работы склада и повышения эффективности деятельности предприятия компания «Тарпан» приняла решение о необходимости аудита и анализа бизнес-процессов склада. В результате проведенной работой компанией «OK Logistics» были подготовлены рекомендации по оптимизации процессов и улучшению работы склада.

Описание склада: класс А, площадь 6 000 кв.м., стеллажное и напольное хранение товара, использование спец. зон, классические схемы приемки, размещения, резервирования, пополнения, отбора, отгрузки товара.

На основании разработанной концепции была выбрана комплексная WMS система Logistics Vision Suite, отличающаяся непревзойденной гибкостью в настройках под текущие и планируемые задачи склада, высокой производительностью, дружественным интерфейсом.

Интегратором по развитию, внедрению и поддержке Logistics Vision Suite является компания «АНТ Технолоджис», которая уже на протяжении 15 лет оказывает услуги в области автоматизации складской логистики предприятий различной специализации.

Проект внедрения стартовал в конце 2016 года. Около 6 месяцем понадобилось, чтобы настроить Logistics Vision Suite и запустить склад в работу под управлением внедренной системы. WMS Logistics Vision Suite Plus была реализована на 19 пользователей, склад работает с применением устройств штрихового кодирования – терминалов сбора данных и принтеров для печати этикеток.

Руководитель проектной группы со стороны ГК «Таркан», исполнительный директор Лисиченко Александр комментирует результаты проекта: «Текущие технологии обработки продукции не давали желаемой производительности, поэтому мы думали о необходимости автоматизации работы склада. Запланированные изменения мы начали с логистического аудита, который показал, что достичь желаемых результатов можно только с использованием специализированного программного обеспечения. Выбранная система управления складом Logistics Vision Suite показывает прекрасные результаты в работе на нашем складе. Благодаря правильно настроенным процессам в системе мы существенно экономим на времени выполнения складских операций. Мы можем гарантировано заявлять о предоставлении качественного сервиса нашим клиентам, так как Logistics Vision Suite контролирует все операции, сводя возможные ошибки персонала к нулю».