Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
Компания «АНТ Технолоджис» завершила проекта внедрения системы управления складом Logistics Vision Suite на складе чайно-кофейной дистрибьюторской компании «Тарпан»
ГК «Тарпан» - крупный дистрибьютор, специализирующийся на поставках чайно-кофейной продукции по всей России. Ассортимент продукции включает более 3 000 различных наименований чая, кофе, какао, шоколада, сахара от класса эконом до класса премиум. Партнерами компании являются крупнейшие торговые сети, такие как Ашан, Карусель, Stockmann и др.
Компания ведет клиентоориентированную политику, предлагает своим заказчикам качественный сервис, логистику, участие в совместных акциях по продвижению товара, обучение партнеров.
С целью оптимизации работы склада и повышения эффективности деятельности предприятия компания «Тарпан» приняла решение о необходимости аудита и анализа бизнес-процессов склада. В результате проведенной работой компанией «OK Logistics» были подготовлены рекомендации по оптимизации процессов и улучшению работы склада.
Описание склада: класс А, площадь 6 000 кв.м., стеллажное и напольное хранение товара, использование спец. зон, классические схемы приемки, размещения, резервирования, пополнения, отбора, отгрузки товара.
На основании разработанной концепции была выбрана комплексная WMS система Logistics Vision Suite, отличающаяся непревзойденной гибкостью в настройках под текущие и планируемые задачи склада, высокой производительностью, дружественным интерфейсом.
Интегратором по развитию, внедрению и поддержке Logistics Vision Suite является компания «АНТ Технолоджис», которая уже на протяжении 15 лет оказывает услуги в области автоматизации складской логистики предприятий различной специализации.
Проект внедрения стартовал в конце 2016 года. Около 6 месяцем понадобилось, чтобы настроить Logistics Vision Suite и запустить склад в работу под управлением внедренной системы. WMS Logistics Vision Suite Plus была реализована на 19 пользователей, склад работает с применением устройств штрихового кодирования – терминалов сбора данных и принтеров для печати этикеток.
Руководитель проектной группы со стороны ГК «Таркан», исполнительный директор Лисиченко Александр комментирует результаты проекта: «Текущие технологии обработки продукции не давали желаемой производительности, поэтому мы думали о необходимости автоматизации работы склада. Запланированные изменения мы начали с логистического аудита, который показал, что достичь желаемых результатов можно только с использованием специализированного программного обеспечения. Выбранная система управления складом Logistics Vision Suite показывает прекрасные результаты в работе на нашем складе. Благодаря правильно настроенным процессам в системе мы существенно экономим на времени выполнения складских операций. Мы можем гарантировано заявлять о предоставлении качественного сервиса нашим клиентам, так как Logistics Vision Suite контролирует все операции, сводя возможные ошибки персонала к нулю».