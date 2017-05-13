X Международная конференция «Рынок логистики в России. Эффективные решения для современного склада» состоится 21 июня 2017 года в Москве

14 июня 2017 г.

Конференция традиционно пройдёт в рамках деловой программы

Международной выставки упаковочной индустрии RosUpack (21 июня 2017 года, Москва, Крокус Экспо, павильон №1, конференц-зал №2).

Мероприятие предназначено для собственников компаний, руководителей и специалистов различных подразделений логистических, транспортных, производственных и торговых компаний, заинтересованных в решении актуальных вопросов в работе своих складов.

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В рамках конференции пройдут две сессии: сессия №1. «Развитие рынка. Тренды. Истории успеха» (с 10:20 до 13:00) и сессия №2. « IT-решения для управления транспортом, складской техникой и персоналом» (с 14:00 до 18:00).

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Участие бесплатное, необходимо пройти регистрацию!

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Сессия №1. «Развитие рынка. Тренды. Истории успеха» (с 10:20 до 13:00)

10:20 – 10:40

Тема доклада: «Текущая ситуация на отечественном рынке. Перспективы развития и тренды в европейской интралогистике. Каким будет склад будущего?».

Антон МИЗУНОВ, директор по развитию «Экспо Медиа Групп», главный редактор журнала «Складской комплекс», член жюри международного конкурса IFOY Awards (International Forklift Truck of the year 2017)

10:30 – 10:50

Тема доклада: «Рынок складской недвижимости. Изменение форматов на складском рынке. Куда перемещается интерес инвесторов?».

Александр ХОМИЧ, генеральный директор компании Skladman USG

10:50 – 11:00

Тема доклада: «Обзор российского рынка WMS-систем за 2016-й год. Основные игроки и платформы. Цифры. Факты. Тенденции 2016 года. Прогноз по рынку и решения на 2017-й год».

Дмитрий ПЕРОВ, независимый эксперт, практик-консультант в проектах по внедрению WMS-систем

11:00 – 11:20

Тема доклада: «Передовые эффективные решения SSI SCHÄFER по автоматизации склада».

Дмитрий ЕЛЛИН, инженер по поддержке продаж компании SSI SCHÄFER в России и странах СНГ

11:20 – 11:40

Тема доклада: «Автоматизации склада - современная практика».

Сергей ЗАСЫПКИН, менеджер по продажам компании «ФАБС Логистик»

11:40 – 12:00

Тема доклада: «Эффективные IT-технологии управления складом хранения продуктов питания 3PL-оператора. Кейс внедрения Solvo.WMS на складе торгово-логистической компании «Евразия».

Андрей ЧИЖ, заместитель директора компании «СОЛВО»

12:00 – 12:20

Тема доклада: «Внедрение WMS. От A до Z».

Дмитрий КУЗНЕЦОВ, руководитель проектного отдела компании «Азъ-группа»

12:20 – 12:40

Тема доклада: «EME.WMS - как часть общей логистической цепочки предприятия».

Владимир ЛЫКОВ, руководитель отдела по работе с клиентами компании ЕМЕ

12:40 – 13:00

Тема доклада: «Внедрение WMS: достижение KPI. При выборе WMS Вы обращаете внимание на качество внедрения той или иной системы складского учёта на предприятиях? А что для Вас означает «качество внедрения». Ответ на этот вопрос в том, достигнуты ли значения показателей качества работы склада».

Алексей ПАРФЁНОВ, генеральный директор компании InStock Technologies

13:00 – 14:00 - ПЕРЕРЫВ

Сессия №2. « IT-решения для управления транспортом, складской техникой и персоналом» (с 14:00 до 18:00)

14:00 – 14:20

Тема доклада: «Обзор новинок складской техники, оборудования и IT-решений 2016 года ведущих европейских производителей, выдвинутых на престижную международную премию IFOY Award 2016». Итоги конкурса!

Антон МИЗУНОВ, директор по развитию «Экспо Медиа Групп», главный редактор журнала «Складской комплекс», член жюри международного конкурса IFOY Awards (International Forklift Truck of the year 2016)

14:20 – 14:40

Тема доклада: «Облачная WMS. Переход на использование облачных систем - это глобальный тренд в мире. Но почему? Каковы возможности облачной системы управления складом и преимущества её использования?».

Алексей ПАРФЁНОВ, генеральный директор компании InStock Technologies

14:40 – 15:00

Тема доклада: «Центр мониторинга «Интеллектуальный склад» – инновации и визуализация для решения задач современного склада».

Олег ФИНОШИН, директор по развитию компании Vizex

15:00 – 15:20

Тема доклада: «Презентация возможностей инновационной отечественной системы контроля водителей и складской техники «Техновизор.Склад» (разработана при участии Уральского федерального университета и Фонда Развития Интернет-Инициатив, учреждённого Президентом России).

Олег ЛАЗАРЕВ, директор компании «Техновизор»

15:20 – 15:40

Тема доклада: «Система мотивации персонала на складе: мифы и реальность».

Александр ЦАГАРЕЙШВИЛИ, директор корпорации складских технологий «СЕВКО»

15:40 – 16:00

Тема: «WMS нового поколения - будущее включено!».

Тезисы доклада:

Интерактивный редактор пользовательского интерфейса.

Кросс-платформенность (Windows Mobile, Android, iOS).

Полнофункциональный Web-Interface без развития отдельного приложения.

Адаптивный старт заказов.

Расширенный модуль управления грузовым двором Yard Management.

ASM – адаптивный менеджер сценариев.

Никита САНЧЕНКО, директор департамента логистики, PSI Logistics

Тема: «Практическое использование дронов на современном складе производственной компании».

16:00 – 16:20

Иван КАЛИНОВ, руководитель проекта WareVision, Сколковский институт науки и технологий

16:20 – 16:45

Тема: «Пример успешного практического внедрения методики мотивации складского персонала в сети складов КГ «МАГНАТ», основанного на математическом подходе».

Дмитрий ПЕРОВ, независимый эксперт, практик-консультант

16:45 – 18:00

​Тема: «Использование технологии RFID в управлении цепочками товаров. Мировой опыт и применение технологии в работе российских производителей и поставщиков».

Александр СУГРЕЙ, ведущий менеджер по продажам компании DETEM