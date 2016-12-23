От лица "Агентства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!
В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
Итоговый, 12-й, номер журнала «ЛОГИСТИКА» мы решили посвятить развитию двух направлений, обращенных в будущее.
Москва, Россия – Х5 Retail Group подписала договор аренды на 24 588 кв. м складских площадей в логистическом комплексе «Сигма» в Уфе. Проект будет реализован по схеме built-to-suit (строительство склада в соответствии с требованиями арендатора с последующей долгосрочной арендой). Международная консалтинговая компания Knight Frank представляла интересы собственника.
СК «Сигма» - первый в Уфе склад класса А и крупнейший логистический комплекс в Республике Башкортостан. Общая площадь складских помещений составляет 85 000 кв. м, площадь первой очереди 36 000 кв. м. Логопарк «Сигма» введен в эксплуатацию в июне 2010 года.
Максим Маргиев, генеральный директор СК «Сигма», прокомментировал: «Проект с X5 Retail Group будет реализован во второй очереди нашего складского комплекса. Окончание всех видов работ планируется в IV квартале 2017 года. СК «Сигма» также планирует реализовать и третью очередь, площадь которой ориентировочно составит около 19000 кв. м».
Александр Кацегоров, директор направления по работке с корпоративными клиентами, Knight Frank, отметил: «Компания Х5 Retail Group в рамках формата «Пятерочка» достаточно долго искала подходящее место для организации своего распределительного центра. Критерии по выбору партнера для реализации проекта были высокие, и мы рады, что в конечном итоге выбор пал на СК «Сигма».